Son dakika: Zonguldak'ta patlama meydana gelen maden ocağında kaybolan işçilerin arama çalışmaları sonucunda 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Zonguldak'ta maden ocağında patlama meydana geldi. 1 işçi ağır yaralı olarak kurtarıldı. 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürerken acı haber geldi. Çalışmalar neticesinde bir işçinin cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. Aradan geçen bir kaç saatin ardından diğer işçinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Zonguldak'ta bir maden ocağında meydana gelen metan gazı patlamasında yaralı kurtulan işçinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana geldi.

YARALI İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Madende meydana gelen metan gazı patlamasından iki işçi etkilendi. İşçilerden Bahri Yeniay (51) bulunduğu yerden kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar meydana gelen işçiye ilk müdahaleyi yaptı. Yeniay, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı işçi Bahri Yeniay hastaneye kaldırıldı

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan henüz ismi öğrenilemeyen ve ocakta mahsur kalan iki işçiyi kurtarma çalışmaları devam ederken 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. İlerleyen saatlerde bir acı haber daha geldi. Mahsur kalan diğer işçinin de yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Olay yerine güvenlik güçleri, tahlisiye ekipleri, arama kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.