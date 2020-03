Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, uzaktan eğitimin ilk gününde eski Başbakan Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun ortaokul öğrencilerine izletilmesi ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, ''Bu ders aralarındaki bir etkinlik kuşağı ile ilgili. Etkinlik aralarına belgeseller konuluyor. Gece yarılarına kadar çalışıyoruz. İsimlendirmede hata olmuş. Dünya çapında bir proje yapıyor bakanlık. Gözden kaçan bir hata. İnceleme başlattık.'' dedi.

İşte Haber Global'de Tuba Atav'ın sorularını yanıtlayan Bakan Selçuk'un açıklamalarından satırbaşları:

- Velilerin EBA'ya girmekte zorlandıkları iddiası...



Uzaktan eğitimle kaydettiğimiz içerik TV yayını. Bunu tekrar tekrar söylüyoruz. Saatleri sınıflara göre ayırdık. Bir öğrenci 2 saat kalıp videolar izleyebilir. Binlerce deney var. EBA bir sosyal medya platformu



Bakan Selçuk: Bir haftada 3 kanal kurup, içeriklerini oluşturmak bizim için büyük bir proje. Bu süreçte elbette bazı hatalar olacak. Bir işte hata olunca 'vay nasıl hata yaparsınız?'... MEB'in bu projede çalışan ekibine teşekkür etmek istiyorum. Vay hata yaptınız biçiminde ele almak insaflıca değil.



SORU: Adnan Menderes'in idamı gösterildi. Ziya öğretmen ne düşünüyor?



Bu ders aralarındaki bir etkinlik kuşağı ile ilgili. Etkinlik aralarına belgeseller konuluyor. Gece yarılarına kadar çalışıyoruz. İsimlendirmede hata olmuş. Dünya çapında bir proje yapıyor bakanlık. Gözden kaçan bir hata. İnceleme başlattık.



Bu ekip öylesine bir çalışma içinde ki binlerce videoyu incelemem mümkün değil. Prensip olarak içerikle ilgili arkadaşlarımızın yüzlercesi bu konuya eğiliyor. Gece yarılarına kadar uzayan bir çalışma sırasında bir içerik yerine başka bir içerik konuyor yanlışlıkla. Bu kontroller sırasında bir hata olmuş.



Hukuksal bir konu. Süreci beklememiz lazım. Eğitimciler olarak bu meseleye eğitsel olarak bakarız. Hukuksal incelemeye bakalım konuşuruz.



SORU: Okullar ne zaman açılacak?



Hastalıkla ilgili bizim konuşmamız doğru değil. Bilim Kurulu ile beraber bir toplantımız olacak. Önemli olan bunların veriye dayalı olması. Somut göstergelere bakacağız ve karar vereceğiz



SORU: Fatih terim de Corona Virüse yakalandı. Virüs etki alanını genişletiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nda virüs tespit edilen var mı?

Şükür yok. Burada kapının girişinden itibaren dezenfekte edileceği, maskeler, vücut ısılarına bakılıyor. MEslek liselerinin yaptığı tek kullanımlık maskeler. Bu süreç inanılmaz bir üretime dönüştü. Biz maske üretiyoruz. Elbise üretiyoruz tek giyimlik.



SORU: Siz kişisel olarak nasıl korunuyorsunuz?



Bakan Selçuk: Ortama bağlı. Yüz yüze toplantıları acil olmadıkça yapmıyoruz. Belirlik aralıklarla oıturarak, amske takarak, çay servisini mesela burasaki iptal ederek...



SORU: Yakın temas sebeiyle mi?



Bakan Selçuk: Tabi ondan. Personel sayısının azaltılmasıyla şlgili Aİle Bakanlığımızın aldığı tedbirlere dayalı olarak arkadaşlarımızın evden çalışmasıyla ilgili olanakları hazırladık.



SORU: Sonavlar nasıl olacak?



Bakan Selçuk: Burada da ihtimaller var. Hemen, orta vadedei uzun vadede açılacağı durumlar olabilir. Öğrencilerimizi mağdur etmeden, bu küresel bir sorun. Biz çözüm makamıyız. Ne tür tedbirler almamız lazım? mpodellemeler yapmak lazım.



SORU: Hiç sınav olmaması sözkonusu mu?



Bakan Selçuk: Elbette bir sınav yapacağız. Sınıf geçme ile ilgili hukukçular çalışıyor. İkinci dönem ile ilgili duruma bakacağız. Birden bire bütün senaryoları açıklamak karmaşa yaratır



Liseye geçiş sınavı MEB'e, YKS ÖSYM ile ilgili. LGS ile ilgili baktığımızda öğrencilerimizin bu sınav çerçevesinde neye ihtiyaçları olduğunu a bakıyroz. Yüzyüze işlenen konular netyse onlardan soru soracğaımızı söyleyerek. Sınav tartijini erelemek gibi niytimiz yokama koşullar başka şeyi getirirse ona göre tedbirimizi alırız. Sınav senesinde olmayan öğrencişler MEB'in yıllık programında olan konuşları izliyorlar. EBA'yı takipe tmeyi ihmal etmesinler



SORU: Ücretli öğretmenler ne olacak? Ders ücreti karşılığında ödenek alıyorlar



Bakan Selçuk;Bir ulusal paket açıklandı. Her sektörle ilgili neler yapılabilir konusunda. Bu konuyu biz telafi eğitimi yapacağız zaten. Dersleirn olmadığı zamand ad abelki telafi yapacağız. Mutlaka olacak. TV ile eğitim okuldan soğumaması içimndir. Biz tüm içeriği veriyoruz. Bizim için bu tam olmuyor. Yüz yüze de devam edeceğiz. Her türlü olasılık var. Mesela yazın da olsa bunları kim verecek? Derse girmeyen ücretli, kadrolu, sözleşmeli öğretmenler verecek



SORU: ÖZel eğitime muhtaç öğrenci ve öğretmenler için de aynı şey geçerli?



Bakan Selçuk: Aynı ücretli öğretmenler gibi



SORU: ÖZel okula giden öğrenciler ve veliler. Ücret ödemeyi sürdürecekler mi?



Bakan Selçuk; Yapılmayan derslerin tamamını telafi olarak yapacaklar. Bu ay verilmeyen ders başka bir zaman diliminde muhakkak suretle bu dersler yapılacak.



SORU: 18 MArt'ta atanan öğretmenlerin kararnamesi ne zaman çıkacak?



Bakan Selçuk: Bu atamalarla ilgili süreç belli bir süre alır. Bu dönemde de bir süreci var. Şu anda da bir belirsizlik var. Bu belirsizlik nedeniyle bugünlerde verilecek karara göre takvim üzerinde çalışacağız



SORU: Neler söyleyeceksiniz öğretmen, öğrenci ve velilere?



Bakan Selçuk: Paniğe gerek yok. Tüm kurum ve kuruluşlar bu mesele ile ilgileniyor.



SORU: En kötü senaryo nedir?



Bakan Selçuk: Eğitimsel sürecin yürütülememesi ve kayıpların telafisi konusunda yapmamız gerekenler. Öğretmenlerim şunu bilir. Her bir çocuk onlara emanettir. Her bir öğretmenim kendisiyle ilgili çocukları takip etmek, iletişim kurmak durumunda zaten çalışıyor. Bu işin nasıl yapılacağı konusunda onlara da eğitim veriyoruz. 11. ve 12'nci sınıflara yönelik yapay zeka yeni başladı. İnanılmaz bir içerik var. 240 bin soru var sistemde.



SORU: Öğretmenim ders izlerken önlüğümüzü giyecek miyiz diye mesajlar vardı...



Bakan selçuk: Çocukların fiziksel hareketi ile ilgilensinler. Evde dans, spor, müzik eşliğinde bir takım çalışmalar yapılabilir. Kitap okumak çok önemli. Oyunlar, etkinlikler, bilimsel içerikler...