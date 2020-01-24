Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Antalyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, kurada seribaşı olarak yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine TFF yetkililerinin yanı sıra son 16 turu müsabakaları sonucunda tur atlayan Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Galatasaray, GMG Kırklarelispor ve Trabzonspor'un temsilcileri katıldı.

Antalyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, kurada seribaşı olarak yer aldı.

Kura çekimi öncesinde konuşan TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, "160 takımla 5 ligde başlayan bu serüven, 35 de BAL Ligi takımının olmasıyla tüm Türkiye'yi kucaklama sloganıyla yola çıktı. Artık çeyrek ve yarı finale geldik. 58'inci Türkiye Kupası'nı icra ediyoruz. Gençliğimizde çok güzel maçları radyodan dinleyerek büyüdük, bugün de onu görüyoruz. Büyük bir heyecan yaşanıyor. Üç ligden takım kaldı. Sekiz takımımızı şahsım ve TFF Yönetim Kurulu olarak tebrik ediyorum. TFF 1. Lig temsilcimiz Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ve TFF 2. Lig temsilcimiz GMG Kırklarelispor'u ayrıca tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kupada final dahil 189 maçın oynanacağını belirten Düşmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hak edenin kazandığı bir turnuva, final olmasını diliyorum. VAR, son turlarda devrede ve sonuna kadar devam edecek. VAR'ın gelmesiyle Türkiye Kupası'nda çok daha az hatanın olduğunu görüyoruz. İnşallah VAR'a da iş düşmesin. Sponsorumuz Ziraat Bankası'na çok teşekkür ediyoruz. Uzun yıllardır bu turnuvaya sponsorluk yapıyorlar. Bir teşekkürü de Turkuaz Medya Grubu'na yapmak istiyorum. Çünkü zaman zaman kötü iklim şartlarıyla tüm Türkiye'de çok kaliteli yayınlar yaptılar ve bu güzel oyunun evlerimize gelmesini sağladılar. Başta TFF Başkanımız Nihat Özdemir ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum."

Eşleşmeler

Çeyrek final:

Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe

Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor

Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray

Yarı final:

Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor/GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe

Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor/Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat, rövanşları ise 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk karşılaşmaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları ise 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılacak.

Kupanın final maçı ise 21 Mayıs'ta oynanacak.