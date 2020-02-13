Ziraat Bankası’nın 2019 kârı yüzde 22.3 düştü

Ziraat Bankası'nın solo net kârı 2019 yılında bir önceki seneye göre yüzde 22.3 düştü. Ziraat piyasa koşullarına göre uygun koşullarda kredi verdiği ve bunun görev zararına yansıyabileceği gerekçesiyle eleştiriliyordu.
Ziraat Bankası’nın solo net kârı geçen sene bir önceki yıla göre yüzde 22.3 düşüşle 6.19 milyar TL oldu.
Bankanın dün akşam KAP’a gönderdiği 2019 yılı finansal sonuçlarına göre krediler de yüzde 18 artışla 448 milyar liraya ulaştı.
Ziraat Bankası’nın mevduatları da geçen sene yüzde 35 artışla 447.25 milyar TL’ye çıktı.