EKONOMİ 4 OKUNMA

Ziraat Bankası’nın 2019 kârı yüzde 22.3 düştü

Ziraat Bankası'nın solo net kârı 2019 yılında bir önceki seneye göre yüzde 22.3 düştü. Ziraat piyasa koşullarına göre uygun koşullarda kredi verdiği ve bunun görev zararına yansıyabileceği gerekçesiyle eleştiriliyordu.