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Giriş Tarihi : 07-05-2020 14:36   Güncelleme : 07-05-2020 15:42

ZEKİ YİĞİT DANIŞTAY BAŞKANI

Danıştay

ZEKİ YİĞİT DANIŞTAY BAŞKANI

         Danıştay Başkanlığına emekli olan Zerrin Güngör yerine 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit 65 oy alarak  seçildi.

             Zeki Yiğit Danıştayın 24. Başkanı olarak 4 yıl bu görevi sürdürecek.

ETİKETLER: Danıştay Yiğit Dinçer
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