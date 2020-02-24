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Yüzde 19 büyümeyle 4.1 milyar ciroya ulaştı

Teknosa’nın cirosunun 2018’e göre yüzde 19 büyüme ile 4.1 milyar TL’yi geçtiğini kaydeden Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, 2020 yılının Teknosa için daha da iyi bir yıl olacağını belirtti.