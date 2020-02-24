EKONOMİ
Giriş Tarihi : 24-02-2020 15:04

Yüzde 19 büyümeyle 4.1 milyar ciroya ulaştı

Teknosa’nın cirosunun 2018’e göre yüzde 19 büyüme ile 4.1 milyar TL’yi geçtiğini kaydeden Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, 2020 yılının Teknosa için daha da iyi bir yıl olacağını belirtti.

Yüzde 19 büyümeyle 4.1 milyar ciroya ulaştı

Gürcan “Yeni yılda finansal sonuçlarımız üzerindeki odağımızı daha da artıracak, operasyonel verimliliğimizi geliştirecek, tedarikçilerimizle beraber kazanacağımız modelleri oluşturacak ve müşteri deneyimimizi dünyadaki en iyi uygulamaları da inceleyerek daha da geliştireceğiz” dedi. Gürcan şöyle konuştu: “Ciromuzu yüzde 15-30 arasında artırmayı ve yıl toplamında net kâra geçmeyi hedefliyoruz. Tüketici güven endeksi ve global konjonktürdeki değişimleri yakından izleyerek gerektiğinde hedeflerimizi güncelleyeceğiz.” 2019 yılında gösterilen başarının 360 derece uygulanan bir yaklaşım sayesinde olduğunu ifade eden Gürcan, “Teknosa.com cirosu yıl toplamında 2018’e göre yüzde 40 artarken, son çeyrekte ciro artışı yüzde 90’ı geçti. Toplam ciromuz içinde Teknosa.com’un payı yüzde 7’ye ulaştı” şeklinde konuştu.

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