Yükleme ve dağıtım yapacak Yükleme ve dağıtım yapacak DİĞER İLANLAR Giriş Tarihi : 13-06-2023 17:39 Güncelleme : 13-06-2023 17:39 2 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER Perdizayn Perde Mağazamıza AKINCIOĞLU HURDACILIĞA DOLGUN MAAŞLA TEMİZLİK malzemesi firmasında yükleme ve dağıtım yapacak 35- 40 yaşlarında şoför alınacaktır. 0312.395 27 58 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay usta ve kalfalar TOTAL İstasyonumuza Soğuk Mezeci Kalfası, Aşçı, Komi Yükleme ve dağıtım yapacak Tır- Kamyon şoförü Elektrik Zayıf Akım Personeli Vasıflı vasıfsız Elemanlar ÇAYYOLU'ndaki büfemize KARANFİL'deki kuaförümüze Usta, Kalfa. Taşlamacı, Kaynakçı, Vasıfsız, Montajcı, Ahşapçı Aşçı, Komi, Bulaşıkçı TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay. satış personeli 22- 40 yaşlarında Atölyede çalışacak Eleman aranıyor