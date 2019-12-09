DÜNYA
Giriş Tarihi : 09-12-2019 08:57

Yeni Zelanda'da Whakaari Yanardağı patladı: 20 yaralı

Yeni Zelanda'da, Beyaz Ada'daki Whakaari Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonucunda ilk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yeni Zelanda'da Whakaari Yanardağı patladı: 20 yaralı

Radyo Yeni Zelanda'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yerel saatle 14.30 (TSİ 04.30) sularında kül bulutu yükselmeye başlayan Whakaari Yanardağı'nın çevresinde yaralananların, bölgeyi ziyaret eden turistlerden olabileceği belirtildi.

İlk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı yanardağ patlaması sırasında adada 100 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Adaya kurtarma helikopterlerinin sevk edildiğini belirten yetkililer, bölgede yaşayanlara camlarını kapatarak evlerinden çıkmamaları yönünde uyarı yaptı.

Yanardağ son olarak 2001'de aktif hale gelmişti

Whakaari Yanardağı, son olarak 2001'de aktif hale gelmişti.

ETİKETLER: yeni zelanda whakaari yanardağ
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