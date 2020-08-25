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Giriş Tarihi : 25-08-2020 06:03

YENİ MERKEZ HAKEM KURULU

YENİ MERKEZ HAKEM KURULU

YENİ MERKEZ HAKEM KURULU

Zekeriya Alp ve ekibinin istifasının ardından gözler yeni sezondaki Merkez Hakem Kurulu'na çevrildi.

Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi bugün toplanarak yeni MHK'yı atayacak.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre, Serdar Tatlı'nın başkanlığındaki yeni MHK'nin başkan vekili Metin Tokat olacak.

MHK üyelerinin ise şu isimler olması bekleniyor: Hikmet Öksüzoğlu, Mustafa Kamil Abitoğlu, Ahmet Erdoğan, Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Nedim Göklü, Mahmut Çetiner.

Kaynak Yeniçağ

ETİKETLER: futbol hakem
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