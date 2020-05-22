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Giriş Tarihi : 22-05-2020 19:59

YENİ MALATYASPOR'DA KORONAVİRÜS'TE POZİTİF VAK'a

mALATYASPOR

YENİ MALATYASPOR'DA KORONAVİRÜS'TE POZİTİF VAK'a

BTC Türk Yeni Malatyaspor'da bir futbolcunun ve bir personelin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bugün Nurettin Soykan Tesisleri'nde tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır, açıklanmasında bulunulmuştur.

 

ETİKETLER: korona virüs kovid-19 Malatyaspor
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