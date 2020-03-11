yeni kurulan partilerle ilgili dikkat çeken sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'ndan konuşuyor. Erdoğan yeni kurulan partilerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanarak 'Yeni diye ortaya sürülen her sözde oluşum sadece AK Parti’ye olan ihtiyacı teyit ediyor onun ötesinde bir işe yaramıyor' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



AK Parti 7.olağan kongre süreci olağan şekilde devam ediyor. Belde kongrelerimizi zaten tamamlamıştık. Şu ana kadar 181 ilçe kongremizi bitirdik. Cumhur ittifakı olarak ülkemize kazandırdığımız yeni yönetim sistemi her geçen gün daha iyi oturuyor. Türkiye'de sırf AK Parti'ye ve şahsımıza düşmanlığı nedeniyle her meselede karşı tarafın safında yer alan bir kesim var.

CHP kasıtlı bir şekilde kutuplaştırmayı derinleştirerek çok tehlikeli bir oyun oynuyor.

Partimize ve şahsımıza olan kinleri sebebiyle sadece belirli TV’leri seyredip belirli gazeteleri okuyanlar bu bühtanların gerçek olduğunu zannediyorlar.

Bölücü terör örgütünün güdümünde parti ile kurduğu ittifakı artık gizlemeyen CHP, İstiklal Marşı’na katılmayı kesti.



Tek bir kare tek bir slogan üzerinden gerçek olmayan slogan üretenleri üzüntüyle seyrediyoruz.

Milletimizin siyasi mühendisliklere de karalama korkutmaya dayalı eski siyaset yöntemlerine artık karnı toktur.