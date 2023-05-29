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Yemek işlerine bakacak

Yemek işlerine bakacak

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Giriş Tarihi : 29-05-2023 11:13   Güncelleme : 29-05-2023 11:13
Yemek işlerine bakacak

MAMAK'taki inşaat firmamıza temizlik ve yemek işlerine bakacak bayan eleman aranıyor.

0312.444 59 71
 

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