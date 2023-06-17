YEMEK, çay ve temizliğe YEMEK, çay ve temizliğe DİĞER İLANLAR Giriş Tarihi : 17-06-2023 15:35 Güncelleme : 17-06-2023 15:35 4 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER ANKARA Polatlı'daki Alüminyum Dökümhanesine Ön Muhasebe personeli YEMEK, çay ve temizliğe bayan eleman. 0532.270 07 03 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay servis şoförü Genel alan görevlisi Genel alan görevlisi YEMEK, çay ve temizliğe Önmuhasebe KARANFİL'deki kuaförümüze Usta, Kalfa. KIRŞEHİR Mucur İlçesinde Perdizayn Perde Mağazamıza Asistan AKINCIOĞLU HURDACILIĞA DOLGUN MAAŞLA 22- 40 yaşlarında Atölyede çalışacak Eleman aranıyor RN Kuaför'e temizlik ve çay için BAY market elemanı İVEDİK'te Tabela Atölyesine kuaförümüze, Kalfa, Yardımcı, Temizlik Elemanı