Tunçbilek Medya | Gazete Tunçbilek
HV
11 HAZİRAN Pazar 14:15
Mobil Arama Yazarlar Rehber İlan İletişim Künye RSS

yemek, çay, temizlik işlerine Bayan.

yemek, çay, temizlik işlerine Bayan.

TEMİZLİK ELEMANI
Giriş Tarihi : 08-06-2023 17:28   Güncelleme : 08-06-2023 17:28
yemek, çay, temizlik işlerine Bayan.

GİMAT ATB İşmerkezindeki firmamızda yemek, çay, temizlik işlerine Bayan.

0531.795 02 61
 

İLAN SORUMLUSU İLAN SORUMLUSU

ETİKETLER:
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
web counter