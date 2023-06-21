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yemek, çay, temizlik işlerine

yemek, çay, temizlik işlerine

TEMİZLİK ELEMANI
Giriş Tarihi : 21-06-2023 12:52   Güncelleme : 21-06-2023 12:52
yemek, çay, temizlik işlerine

YENİMAHALLE Bağdat Caddesindeki ofisimizde yemek, çay, temizlik işlerine Bayan Eleman.

0533.234 79 56
 

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