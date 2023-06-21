yemek, çay, temizlik işlerine yemek, çay, temizlik işlerine TEMİZLİK ELEMANI Giriş Tarihi : 21-06-2023 12:52 Güncelleme : 21-06-2023 12:52 4 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER TEMİZLİK Malzemeleri ETLİK'teki iş merkezimizde YENİMAHALLE Bağdat Caddesindeki ofisimizde yemek, çay, temizlik işlerine Bayan Eleman. 0533.234 79 56 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay Evrakları tam servis şoförü Acil işe ihtiyacı olanlar lütfen irtibata geçin Ön muhasebesine ANKARA Polatlı'daki Alüminyum Dökümhanesine Pompacı ACELE Otogaz istasyonumuza Pompacı SAKARYA'daki Restaurantımıza İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ TECRÜBELİ yıkamacılar ETLİK'teki iş merkezimizde İVEDİK'te Tabela Atölyesine 2.EL Çimento Siloları, Sondaj Makinaları, değerinden alınır İSTANBUL Maltepe'deki Projemize Kasap ve Yemek dağıtım elemanı Dönerci Ustası. Kasiyer, Manav