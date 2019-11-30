YDS'de 55 binden fazla aday ter dökecek

ÖSYM tarafından düzenlenecek YDS'ye 55 bin 580 aday katılacak.

AA muhabirinin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, yarın Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2019-YDS/3), 41 ilde, 47 sınav merkezinde uygulanacak.

Yüksek lisans ve doktora yapacaklar, dil tazminatı alacaklar, yabancı dil seviyesini belgelemek isteyenler gibi büyük bir kitleyi ilgilendiren YDS/3, İngilizce düzenlenecek.

Toplam 55 bin 580 adayın katılacağı sınavda, 7 bin 592 kişi görev alacak.

Saat 10.15'te başlayacak sınavda, adaylara 80 soru yöneltilecek ve 180 dakika süre verilecek. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmayanlar sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için yarın nöbetçi nüfus müdürlükleri hizmet verecek.

Açık olacak nüfus müdürlüklerinin listesine, ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

ÖSYM takvimine göre, YDS sonuçları 24 Aralık'ta açıklanacak.