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Giriş Tarihi : 25-12-2019 16:01

Yavaş'tan Aygün'e tazminat davası

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, eski CHP Milletvekili Aygün hakkında 50'şer bin liralık iki ayrı tazminat davası açtı.

Yavaş'tan Aygün'e tazminat davası

Avukatı aracılığıyla Nöbetçi Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açtığı davada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir televizyon programında kendisi hakkında "rüşvet" ve "terör örgütü üyeleri ile iş birliği" iddiasında bulunduğu gerekçesiyle eski CHP Milletvekili Sinan Aygün hakkında davacı oldu. 

Yavaş'ın dava dilekçelerinde, Aygün'ün sarf ettiği sözleriyle kamuoyunda "itibarını zedelemeye çalıştığı" ve "iftira attığı" ifade edildi.

"FETÖ üyeleri ile iş birliği yaptığı" iddiasının eleştiri sınırını aştığı belirtilen dilekçede, bu eylemin "ifade özgürlüğü sınırları içerisinde kabul edilmesinin mümkün olmadığı" değerlendirmesinde bulunuldu.

"Davalının iddiaları tümüyle mesnetsizdir"

Rüşvet iddialarının somut belgelere dayanmadığı ve Yavaş'ı itibarsızlaştırma amacını taşıdığı ifade edilerek, "Davalının tüm iddiaları sadece müvekkilin onuru ve saygınlığını zedelemeye yöneliktir. Davalının iddiaları tümüyle mesnetsizdir, hiçbir belge ve kanıta dayanmadan müvekkili rüşvet istemekle suçlamıştır." denildi.

Dilekçelerde, Yavaş'a "rüşvet" ve "terör örgütü üyeleri ile iş birliği" iddiasında bulunan Aygün'ün, söylemleri nedeniyle ayrı ayrı 50'şer bin liralık olmak üzere, toplam 100 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmesi istendi.

ETİKETLER: mansur yavaş sinan aygün tazminat davası
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