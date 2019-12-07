GÜNCEL
Giriş Tarihi : 07-12-2019 08:51

Yaşlı kadın, şizofren kızının çıkardığı iddia edilen yangında öldü

Ankara'da 91 yaşındaki bir kadın, evinde şizofreni hastası olduğu öne sürülen kızının çıkardığı iddia edilen yangında hayatını kaybetti.

Yaşlı kadın, şizofren kızının çıkardığı iddia edilen yangında öldü

Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Örgü Sokak'taki 5 katlı apartmanın 2'nci katındaki evde ailesiyle birlikte yaşayan Ö.K, iddiaya göre, saat 04.00 sularında yangın çıkardı.

Dumanın apartmana yayılması nedeniyle dışarı çıkamayan bina sakinleri, evlerinde mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve UMKE personeli ile çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yoğun dumanın diğer evlere de sızması nedeniyle apartman sakinleri pencere ve balkonlara çıktı. Mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince uzatılan yangın merdivenleriyle kurtarıldı.

Dumandan etkilenen 1'i bebek olmak üzere 10 kişiye sağlık görevlileri olay yerinde müdahale etti.

Yangının çıktığı evde söndürme ve kurtarma çalışması yürüten itfaiye ekipleri, dumandan zehirlenen 91 yaşındaki H.K'nin cansız bedenine ulaştı.

Gözaltına alınan Ö.K, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

ETİKETLER: yangın ankara çankaya
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 33 15
  • 2 İstanbul Başakşehir 27 15
  • 3 Beşiktaş 27 15
  • 4 Trabzonspor 26 15
  • 5 Fenerbahçe 25 15
  • 6 Galatasaray 24 15
  • 7 Yeni Malatyaspor 23 15
  • 8 Alanyaspor 23 15
  • 9 Denizlispor 21 15
  • 10 Göztepe 20 15
  • 11 Gaziantep FK 20 15
  • 12 Gençlerbirliği 17 15
  • 13 Çaykur Rizespor 17 15
  • 14 Kasımpaşa 15 15
  • 15 Konyaspor 15 15
  • 16 Antalyaspor 13 15
  • 17 Kayserispor 10 15
  • 18 MKE Ankaragücü 10 15
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
2020 yılı için nasıl düşünüyorsunuz ?
E-Bülten Kayıt
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA