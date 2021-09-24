HUKUK
Giriş Tarihi : 24-09-2021 05:42   Güncelleme : 24-09-2021 09:51

YARGITAY'DAN RETWEET KARARI

retweet twitter

YARGITAY'DAN RETWEET KARARI

Twitter kullanıcılarını yakından ilgilendiren retweet hakkında Yargıtay'dan 'retweet yapan aynı suça ortak' kararı geldi.


TRT Haber'de yer alan habere göre, Yargıtay 18'ini Ceza Dairesi, Twitter'da kamu görevlisine hakaret içeren paylaşımı retweet yapan kullanıcının aynı suça ortak olduğu kararını verdi.

"ZİNCİRLEME ŞEKİLDE HAKARET SUÇU"
Kararda, hakaret içerikli paylaşımın daha fazla kullanıcıya ulaştığı ve zincirleme şekilde hakaret suçunun oluştuğu belirtildi.

"RETWEETLERDEN SORUMLU DEĞİLİM"

Hukukçular, "Yaptığım her retweet onayladığım anlamına gelmez, retweetlerden sorumlu değilim" mesajının cezadan kurtulmaya yetmeyeceği konusunda uyardı.

 

Hakaret suçunu işleyenler 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılıyor.

 

Kaynak: Yurt Gazetesi

ETİKETLER: twitter retweet yargıtay suç
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YARGITAY'DAN RETWEET KARARI
YARGITAY'DAN RETWEET KARARI
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