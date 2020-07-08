HUKUK
Giriş Tarihi : 08-07-2020 07:45

YARGITAY'DA BAZI DAİRELER KAPANIYOR

YARGITAY'DA BAZI DAİRELER KAPANIYOR.

YARGITAY'DA BAZI DAİRELER KAPANIYOR

            Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, 6723 sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'na eklenen geçici 15. madde uyarınca, kapanacak dairelerin saptanması ve daireler arasındaki iş bölümünün yeniden belirlenmesi amacıyla toplandı.

           Hukuk ve ceza dairelerinin mevcut iş ve kadro durumlarının incelenmesi sonucunda 13, 19, 20, 21 ve 22. hukuk daireleriyle 17, 18 ve 20. ceza dairelerinin kapatılmasına karar verildi.

           Bu kapsamda, 13, 21 ve 22. hukuk daireleri ile 20. Ceza Dairesinin 2 Eylül, 20. Hukuk Dairesi ve 17. Ceza Dairesinin 26 Eylül, 19. Hukuk Dairesinin 3 Ağustos, 18. Ceza Dairesinin ise 1 Ekim itibarıyla kapatılması kararlaştırıldı.

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YARGITAY'DA BAZI DAİRELER KAPANIYOR
YARGITAY'DA BAZI DAİRELER KAPANIYOR
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