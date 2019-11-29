Yargıtay ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığına personel alımı

Yargıtay ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığına toplam 171 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Yargıtay Başkanlığında istihdam edilmek üzere ortaöğrenim mezunu 8, önlisans mezunu 15 ve lisans mezunu 5 zabıt katibi, ortaöğrenim mezunu 57 destek personeli (hizmetli), alanıyla ilgili en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenime sahip teknisyen pozisyonu için 2 sıhhi tesisat, 1 elektrik, 3 asansör, 3 soğutma ve iklimlendirme ile 1 mobilya branşlarında sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Adaylar, başvurularını 9 Aralık Pazartesi gününden itibaren 13 Aralık Cuma günü saat 17.00'ye kadar "https://www.turkiye.gov.tr/yargitay-is-basvurusu" internet adresi üzerinden gerçekleştirecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular dikkate alınmayacak.

Başvuruda bulunacaklarda, 2018 yılı KPSS'nin belirtilen puan türlerinden en az 70 alması, Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması, başvurunun son günü olan 13 Aralık tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olması (doğum tarihi 13 Aralık 1984 ve sonrası olanlar), kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışırken son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etme sebebiyle sözleşmelerinin feshedilmemiş olması şartları aranacak.

Zabıt katipliği için başvurusu kabul edilen adayların tamamı, bilgisayar uygulama sınavına çağrılacak. Uygulama sınavının tarihi, saati ve yeri "www.yargitay.gov.tr" internet adresinden duyurulacak.

Sözlü sınav, bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı ile genel yetenek ve genel kültür alanlarından yapılacak.

Adayların aldıkları KPSS puanının yüzde 35'i, uygulama sınav puanının yüzde 35'i ve sözlü sınav puanının yüzde 30'u esas alınarak yapılacak hesaplama sonucunda, nihai başarı listesi belirlenecek.

Sözleşmeli destek personeli (hizmetli) pozisyonu için KPSS puanları esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere, ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü sınava çağrılacak.

Sözleşmeli teknisyen (sıhhi tesisat, elektrik, asansör, soğutma ve iklimlendirme, mobilya) pozisyonunda istihdam edileceklerin meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmaları şartı aranacak. Bu pozisyon için başvuracak olanlar mesleklerine ilişkin teknik ve pratik bilgilerine yönelik uygulama sınavına katılacak. Uygulama sınavında 50 ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava alınacak.

Sınavda başarılı olan ve atamaları yapılan sözleşmeli zabıt katipleri, öğrenim durumu ve mesleki tecrübe yıllarına göre 3 bin 51 lira ile 3 bin 654 lira arasında brüt ücret alacak. Mesleki tecrübelerine göre sözleşmeli destek personelinin brüt ücreti 2 bin 961 lira ile 3 bin 95 lira arasında, sözleşmeli teknisyenlerin ise 3 bin 268 lira ile 3 bin 625 lira arasında değişecek. 31 Aralık 2019 tarihine kadar geçerli bu rakamlara ek ödeme, aile yardımı ve çocuk yardımı dahil edildikten ve yasal kesintiler yapıldıktan sonra net ücretler belirlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığına 76 sözleşmeli personel alınacak

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığının İstanbul ve Ankara birimlerinde, 25 restoratör, 25 tekniker, 20 teknisyen, 2 mühendis, 2 diyetisyen ve 2 diğer teknik hizmetler branşlarında personel istihdam edilecek.

Adayların, başvuruda bulunacakları branşlar için belirtilen öğrenim şartlarını taşımaları, 2018 KPSS'nin ilgili puan türlerinden en az 50 almaları, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmaları (1 Ocak 1985 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar) gerekiyor.

Adaylar başvurularını, 2-13 Aralık tarihleri arasında mesai gün ve saatleri içerisinde "www.devletarsivleri.gov.tr" internet sitesinde temin edecekleri başvuru formunu bilgisayarda doldurmak suretiyle, imzalı ve vesikalık fotoğraf yapıştırılmış şekilde elden veya posta yolu ile Devlet Arşivleri Başkanlığına göndererek gerçekleştirebilecekler.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar Devlet Arşivleri Başkanlığının internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Restoratör pozisyonu için uygulama sınavı, diğer branşlar içinse sözlü sınav yapılacak. Mesleki uygulama sınavı ve sözlü sınavda başarılı olmak için en az 70 puan almak gerekecek.

Sınavda sonucuna göre atamaları yapılan restoratörler 3 bin 48 lira, teknikerler 3 bin 930 lira, teknisyenler 3 bin 269 lira, mühendisler 5 bin 211 lira, diyetisyenler 3 bin 957 lira ve diğer teknik hizmetler personeli ise 4 bin 227 lira brüt ücret alacak.