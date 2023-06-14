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YALOVA Altınova'da-Garson

YALOVA Altınova'da-Garson

CAFE/BAR/RESTAURANT
Giriş Tarihi : 14-06-2023 11:17   Güncelleme : 14-06-2023 11:17
YALOVA Altınova'da-Garson

YALOVA Altınova'da bulunan askeri projemizin yemek dağıtımında görevlendirilecek Garson aranmaktadır.

Samed Demir 0533.598 57 48

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