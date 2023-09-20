WYNDHAM Ankara Otel'de 35- 40 yaşlarında deneyimli, vardiyalı, Steward (Bulaşıkçı)Garson ve alınacaktır. İrtibat: Ceyda Işık- 0530.144 07 00- ceydaisik@wyndhamankara.com (CV'ler bu adrese gönderilmelidir.)
WYNDHAM OTEL'E 35- 40 YAŞLARINDA BULAŞIKÇI ve GARSON
WYNDHAM OTEL'E 35- 40 YAŞLARINDA BULAŞIKÇI ve GARSON
BULAŞIKÇI
Giriş Tarihi : 20-09-2023 16:21 Güncelleme : 22-09-2023 10:12
WYNDHAM Ankara Otel'de 35- 40 yaşlarında deneyimli, vardiyalı, Steward (Bulaşıkçı)Garson ve alınacaktır. İrtibat: Ceyda Işık- 0530.144 07 00- ceydaisik@wyndhamankara.com (CV'ler bu adrese gönderilmelidir.)
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