WYNDHAM Ankara Otel'de 35- 40 yaşlarında deneyimli, vardiyalı, Steward (Bulaşıkçı) alınacaktır. İrtibat: Ceyda Işık- 0530.144°07°00- ceydaisik@wyndhamankara.com (CV'ler bu adrese gönderilmelidir.)
WYNDHAM OTEL'E 35- 40 YAŞLARINDA BULAŞIKÇI
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BULAŞIKÇI
Giriş Tarihi : 20-09-2023 16:21 Güncelleme : 20-09-2023 16:21
WYNDHAM Ankara Otel'de 35- 40 yaşlarında deneyimli, vardiyalı, Steward (Bulaşıkçı) alınacaktır. İrtibat: Ceyda Işık- 0530.144°07°00- ceydaisik@wyndhamankara.com (CV'ler bu adrese gönderilmelidir.)
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