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WYNDHAM Ankara Otelimize

WYNDHAM Ankara Otelimize

TURİZM/ OTEL
Giriş Tarihi : 07-08-2023 13:55   Güncelleme : 07-08-2023 13:55
WYNDHAM Ankara Otelimize

WYNDHAM Ankara Otelimize 25- 45 yaş aralığında, genel alan görevlisi (Meydancı) alınacaktır. Acil işe ihtiyacı olanlar için irtibat No: 0530.144°07°00- ceydaisik@wyndhamankara.com (CV'ler bu adrese gönderilmelidir.)
 

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