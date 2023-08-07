WYNDHAM Ankara Otel'de çalışacak deneyimli, tercihen dinamik, disiplinli Servis Görevlisi- Garson alınacaktır. İrtibat: Ceyda Işık-
0530.144 07 00- ceydaisik@wyndhamankara.com (CV'ler bu adrese gönderilmelidir.)
WYNDHAM Ankara Otel'de çalışacak deneyimli, tercihen dinamik, disiplinli Servis Görevlisi- Garson alınacaktır. İrtibat: Ceyda Işık-
0530.144 07 00- ceydaisik@wyndhamankara.com (CV'ler bu adrese gönderilmelidir.)
EVRAKLARI TAM, E EHLİYETLİ C PLAKA PURSAKLAR BÖLGESİNDEN ŞOFÖR
ARGON VE GAZALTI KAYNAKÇISI, PASLANMAZ VE SİYAH İMALAT USTASI, UNİVERSAL TORNACI, VASIFSIZ ELEMANLAR, SARAY KERESTECİLER'E
BİYET DÖKÜM USTASI- ANKARA
KAZAN KERESTECİLER SİTESİNE VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR
İLANLARINIZ Gazete+ İnternet+ Gazete Tunçbilek farkı ile daha fazla iş arayan ve iş verene ulaşmaktadır.