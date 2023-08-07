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WYNDHAM Ankara Otel'de

WYNDHAM Ankara Otel'de

TURİZM/ OTEL
Giriş Tarihi : 07-08-2023 13:54   Güncelleme : 07-08-2023 13:54
WYNDHAM Ankara Otel'de

WYNDHAM Ankara Otel'de çalışacak deneyimli, tercihen dinamik, disiplinli Servis Görevlisi- Garson alınacaktır. İrtibat: Ceyda Işık-

0530.144 07 00- ceydaisik@wyndhamankara.com (CV'ler bu adrese gönderilmelidir.)
 

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