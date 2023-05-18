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WYNDHAM Ankara Otel'de

WYNDHAM Ankara Otel'de

TURİZM/ OTEL
Giriş Tarihi : 18-05-2023 16:15   Güncelleme : 18-05-2023 16:15
WYNDHAM Ankara Otel'de

WYNDHAM Ankara Otel'de acele çalışmak üzere deneyimli, tercihen dinamik, disiplinli Servis Görevlisi- Garson.

İrtibat: Ceyda Işık- 0530.144 07 00

 ceydaisik@wyndhamankara.com ( CV'ler bu adrese gönderilmelidir.)

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