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WHATSAPP'ta Yeni Özellik

WhatsApp'ta yeni özellik

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi : 02-11-2022 21:08
WHATSAPP'ta Yeni Özellik

Online mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yeni bir özellik geldi. Buna göre kullanıcılar, yeni güncelleme ile birlikte kendini gizleyebilecek.

          WhatsApp uygulamasını uygulama marketleri üzerinden ilk indirdiğinizde varsayılan olarak çevrimiçi olduğunuzu herkes görebiliyor.

          Kullanıcı olarak WhatsApp'a giriş yaptığınızda ise arkadaşlarınız profilinize tıklayınca çevrimiçi olduğunuzu görebiliyor.

        Son gelen güncelleme ile birlikte WhatsApp'da çevrimici özelliğini kapatarak kendinizi gizleyebilirsiniz.

        WHATSAPP'DA ÇEVRİMİÇİ ÖZELLİĞİ NASIL KAPATILABİLİR?

        Uygulama üzerinden 'Gizlilik' ayarlarını seçerek 'Kişisel bilgilerimi kimler görebilir' seçeneğine tıklayın.

        Daha sonra 'Son görülme ve Çevrimici' kısımlarına gelerek 'Son görülme ve Çevrimici' bilgilerini kimlerin göreceğini seçebilirsiniz.

        Son görülme ve çevrimici bilgilerinizi paylaşmazsanız diğer kullanıcıların son görülme ve çevrimici bilgilerini de uygulama üzerinden göremiyorsunuz.

 

 

ADMİN KULLANICIADMİN KULLANICI

ETİKETLER: WhatsApp
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