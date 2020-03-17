EKONOMİ
Giriş Tarihi : 17-03-2020 12:22

Volkswagen üretimi durduruyor

Volkswagen, birçok tesiste üretimi geçici olarak askıya alıyor.

Volkswagen üretimi durduruyor

Alman otomobil devi Volkswagen (VW) grubu, ülke genelinde Korona virüsünün yayılması nedeniyle birçok tesiste üretimi geçici olarak askıya alacağını duyurdu. VW, ana tesislerinin bulunduğu Wolfsburg kentinden yapılan açıklamada, bir çok tesiste cuma günü son çalışma yapılması bekleniyor. VW CEO'su Herbert Diess ise birçok lokasyonun iki hafta ara verdiğini söyledi.

Öte yandan, Volkswagen da İspanya'daki üretimini azaltacağını açıkladı.

ETİKETLER: volkswagen üretim koronavirüs alman otomobil devi
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