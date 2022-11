VİZYONDAKİLER

Aslan Hürkuş Görevimiz GökbeyTür: AnimasyonPuan: 5.5 / 10Gökbey ile bir araya gelen Aslan, Kapadokya'da başlayan serüvenine ülkenin dört bir yanında devam ediyor.Seansları GörFragmanı İzle

4 Kasım 2022

HazineTür: Aile, Aksiyon, Komedi, MaceraSüre: 1 saat 48 dakikaPuan: 10 / 10Annesinin vefatı ile yıllar sonra doğup büyüdüğü kasabasına dönen devlet memuru Mesut (Çağlar Çorumlu), annesine karşı son görevini yerine getirmek ve hızlıca Ankara’ya dönerek yarım bıraktığı gönül meselesini tamamlamak ister. Ancak işler hiç de ...Seansları GörFragmanı İzle

21 Ekim 2022

Black AdamTür: Bilim Kurgu, Aksiyon, FantastikSüre: 2 saat 5 dakikaPuan: 7.8 / 10Filmde "Shazam!" hikayesinin anti kahramanı Black Adam'a odaklanılıyor. Dwayne Johnson'ın Black Adam'ı canlandırdığı yapımın yönetmeni ise Jaume Collet-Serra. Mısır tanrılarının ulu güçleri kendisine bahşedildikten ve aynı hızla hapsedildikten ya...Seansları GörFragmanı İzle

4 Kasım 2022

Hep Yek 5: Bizim Şeyimiz mi AltanTür: KomediSüre: 1 saat 38 dakikaSerinin beşinci filmi, cezaevinden çıkan Ali Kapan ve adamlarından paçayı bir kere daha kurtarmaya çalışan Altan ve Gürkan'ın hikayesini konu almakta.Seansları GörFragmanı İzle

4 Kasım 2022

Mahalleden ArkadaşlarTür: KomediSüre: 1 saat 31 dakika2015 yılında Selçuk Aydemir'in aynı isimli kitabından uyarlanan "Mahalleden Arkadaşlar", zıpır bir çocuğun gözünden 90'lı yılların başındaki bir mahallenin ortamını ele almaktadır.Seansları GörFragmanı İzle

21 Ekim 2022

Bandırma Füze KulübüTür: TarihSüre: 1 saat 52 dakikaPuan: 8.9 / 1060 yıl kadar önce, dünyayı kasıp kavuran bir merak konusu vardı: Uzay. Böyle bir dönemde, bir grup lise öğrencisi ve arkadaşları Bandırma'da benzer bir merak duyup Bandırma Füze Kulübü isimli bir kulüp kurarlar. Bu grubun hayali ise uzaya bir roke...Seansları GörFragmanı İzle

4 Kasım 2022

Jeepers Creepers: RebornTür: Gerilim, Gizem, KorkuSüre: 1 saat 28 dakikaSevgilisi Chase'in ısrarlarına dayanamayıp bir korku festivaline giden Laine, festivalin bulunduğu kasabanın geçmişinde yer etmiş The Creeper ile ilgili anlamlandıramadığı hayaller görmeye başlar. Seansları GörFragmanı İzle

28 Ekim 2022

Peterchens MondfahrtTür: Animasyon, Aile, Fantastik, MaceraSüre: 1 saat 21 dakikaPeter ve küçük kız kardeşi Anneliese, kendilerini aya doğru maceralı bir yolculukta bulurlar. Konuşan horoz avcısı Sumsemann ve ilginç kum adamla birlikte, doğa ruhları ve kötü ay adamı ile mücadelede kendilerini kanıtlamak zorundadırlar.Seansları GörFragmanı İzle

28 Ekim 2022

The Devil’s LightTür: Gerilim, KorkuSüre: 1 saat 33 dakikaPuan: 0.9 / 10Şeytan çıkarma ritüeli gerçekleştirecek olan rahibe Ann, bizzat kendi geçmişiyle bağlantılı şeytani bir güçle karşı karşıya gelir.Seansları GörFragmanı İzle

7 Ekim 2022

Kim Bu AileTür: Aksiyon, KomediSüre: 2 saat 4 dakikaPuan: 7.7 / 10Kim Bu Aile? filmi, kariyenin en önemli görevinde başarıya ulaşamayınca açığa alınan başkomiser Adem Haberdar ve ona operasyonunda destek veren "aile"sini konu alır. İşler planlandığı gibi gitmez ve Adem, kendisini bu duruma sokan çeteyi gizlice t...Seansları GörFragmanı İzle

4 Kasım 2022

Belka i Strelka: Karibskaya taynaTür: Animasyon, AileSüre: 1 saat 20 dakikaÜnlü astronot köpekler Belka ve Strelka keşif görevi ile uzaya yollanırlar. Ama uzaydayken dünyadan bir acil durumu mesajı alırlar: Atlantik Okyanusu'nun tropik bölgelerinde esrarengiz ve riskli bir girdap oluşmuştur. Astronot köpekler bu görev iç...Seansları GörFragmanı İzle

23 Eylül 2022

TayTür: AnimasyonSüre: 1 saat 20 dakikaPuan: 10 / 10Rihay, Mekke şehrinin zenginlerinden biri olan Ubey’in ahırında dünyaya gelen bir taydır. Annesinin doğum günü için ona çiçek toplamaya çıkan Rihay, dönüşte kötü bir sürprizle karşılaşır. Annesinin Medineli bir tüccara satıldığını öğrenen Rihay, k...Seansları GörFragmanı İzle

14 Ekim 2022

Omuz OmuzaTür: Biyografi, DramPuan: 6.1 / 10“Sevmedim Deme” şarkısıyla tanınan Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut’un ünlenme hikayesi ve birlikte olan yolculukları beyazperdeye taşınıyor. Filmin yönetmenliğini Burak Kuka üstleniyor.Seansları GörFragmanı İzle

28 Ekim 2022

Bodies Bodies BodiesTür: Gizem, Komedi, KorkuSüre: 1 saat 34 dakikaPuan: 4.8 / 10Yirmili yaşlarında olan bir grup zengin genç, uzaklardaki bir aile malikanesinde bir kasırga partisi yapmak ister. Fakat planladıkları bu parti oyunu ölümcül bir hâle dönüşür. Film, korku ve komediyi alışılmamış bir şekilde bir araya getirmekte.Seansları GörFragmanı İzle

1 Temmuz 2022

Minions: The Rise of GruTür: Animasyon, AileSüre: 1 saat 27 dakikaPuan: 6.9 / 10Stuart, Kevin ve Bob süpermarketten muzlarını alamazlar. Bu sebeple Beyaz Saray’a gidip şikayetçi olurlar. Şikayet etmeye gittiklerinde ise kovulurlar. Buna çok sinirlenen minyonlar; bu yüzden ABD hükümetini devirmeye çalışırlar. Bütün bunlar olur...Seansları GörFragmanı İzle

28 Ekim 2022

Triangle of SadnessTür: Dram, KomediSüre: 2 saat 27 dakikaPuan: 1 / 10Manken çift Carl ve Yaya lüks bir gemi yolculuğuna davet edilir. Yat battığında, bir grup milyarder ve bir temizlikçi kadınla birlikte ıssız bir adada mahsur kalırlar. Hayatta kalma mücadelesinde, temizlikçi kadın balık tutmayı bilen tek kişi oldu...Seansları GörFragmanı İzle

4 Kasım 2022

Syk PikeTür: Dram, KomediSüre: 1 saat 37 dakikaSigne ve Thomas birbirleriyle yarış içinde oldukları sağlıksız bir ilişki içindediler. Bir anda Thomas'ın çağdaş sanatçı olarak kabul gören bir isim hâline gelmesiyle bu yarış sıkıntılı olmaya başlar. Altta kalmak istemeyen Signe, bütün dikkatleri...Seansları GörFragmanı İzle

30 Eylül 2022

SmileTür: Gerilim, Gizem, KorkuSüre: 1 saat 55 dakikaPuan: 8.5 / 10Bir hastayı içeren tuhaf, travmatik bir olaya tanık olan Dr. Rose Cotter, açıklayamadığı korkutucu olaylar yaşamaya başlar. Bu karşı konulmaz derecede bunaltıcı olan dehşet hayatını ele geçirmeye başlarken, Rose hayatta kalmak ve korkunç yeni gerç...Seansları GörFragmanı İzle

7 Ekim 2022

Yasaklı KöyTür: Gerilim, KorkuSüre: 1 saat 27 dakikaPuan: 10 / 10Filmin hikayesi, ailesiyle gittikleri köyün cinlerin etkisinde olduğunu keşfeden Gaffar ve ailesinin başından geçenlere odaklanıyor.Seansları GörFragmanı İzle

7 Ekim 2022

Efsane Takım: Bilim KahramanlarıTür: AnimasyonSüre: 1 saat 27 dakikaPuan: 10 / 10Geliştirmiş olduğu gizli kimyasal silahla dünyayı tehdit eden Sutung, silahı ilk olarak Türkiye'de bulunan Kazdağları'nda denemeyi amaçlamaktadır. Fakat karşısında tarihin önemli isimlerinden esinlenerek oluşturulmuş dört kişiden oluşan Efsane Tak...Seansları GörFragmanı İzle

28 Ekim 2022

BrokerTür: DramSüre: 2 saat 9 dakikaPuan: 6 / 10Hikaye, insanların istenmeyen bebeklerini anonim olarak bırakmaları için dışarıda bırakılan kutuları konu alıyor.Seansları GörFragmanı İzle

15 Ekim 2021

Hep Yek 4Tür: KomediSüre: 1 saat 55 dakikaPuan: 2.8 / 10Serinin ana karakterlerinden Altan ve tanıdık isimli yeni arkadaşı Gürkan, son filmde yaptıkları hataları düzeltmenin peşindedir. Bu sırada yolları çok daha büyük bir bela olan Ali Kapan ile kesişir.Seansları GörFragmanı İzle

14 Ekim 2022

Gulliver returnsTür: Animasyon, Fantastik, MaceraSüre: 1 saat 30 dakikaLilliput halkı, Gulliver'e acil yardım isteyen bir mektup gönderir. Adada pek çok değişiklik meydana geldiğini fark eden Gulliver ve arkadaşları, kendilerini çeşitli maceraların içinde bulurlar.Seansları GörFragmanı İzle

4 Kasım 2022

Final CutTür: Komedi, KorkuSüre: 1 saat 50 dakikaKullanılmayan bir fabrikada, Z sınıfı bir korku filmi çekimi yapılmaktadır. Ekip yorgun teknisyenlerden ve ilgisiz oyunculardan oluşmaktadır... Sadece yönetmen bu düşük bütçeli zombi filmine hayat vermek için gerekli enerjiye sahip görünmektedir. ...Seansları GörFragmanı İzle

21 Ekim 2022

Good Luck to You, Leo GrandeTür: Dram, KomediSüre: 1 saat 37 dakikaPuan: 6.4 / 10Emekli ve dul bir öğretmen olan Nancy Stokes ile tanışın! Eski eşi Robert ile güzel bir ev ve aile sahibi olan bir şeye hiç sahip olamamıştır: iyi bir seks hayatı. Robert hayata veda edince Nancy daha önce keşfedemediği cinselliği farklı bir şekil...Seansları GörFragmanı İzle

21 Ekim 2022

ShameTür: Gerilim, KorkuGurbetçi Sam, kayınbiraderinin tavsiyesiyle ailesini de alıp sessiz sakin bir yerde tatile gider. Şehirden uzaktaki bir kulübeye giden ailenin tatili, tehlikeli ve lanetli bir şey sonucu gölgelenir.Seansları GörFragmanı İzle

14 Ekim 2022

Halloween EndsTür: Gerilim, KorkuSüre: 1 saat 51 dakikaPuan: 4.5 / 10Michael Myers ve Laurie Strode'un destanı, serinin bu son bölümünde tüyler ürpertici şekilde doruğa ulaşıyor. "Cadılar Bayramı Öldürür" filmindeki olaylardan dört yıl sonra Laurie (Jamie Lee Curtis), torunu Allyson (Andi Matichak) ile birlikte y...Seansları GörFragmanı İzle

14 Ekim 2022

The Woman KingTür: Aksiyon, Dram, TarihSüre: 2 saat 15 dakikaPuan: 8.9 / 10Film, tamamı kadınlardan oluşan bir askeri birliğin generali Nanisca (Davis) ve bu birlikteki hırslı asker Nawi'nin (Mbedu) hikayesini konu alıyor.Seansları GörFragmanı İzle

16 Eylül 2022

Ticket to ParadiseTür: Komedi, RomantikSüre: 1 saat 44 dakikaPuan: 9.2 / 10Boşanmış bir çift, evlenmek üzere olan kızlarının kendi yaptıkları hataları yapmasını istemiyordur. Bu yüzden yaşadıkları sorunları geride bırakıp bir araya gelen ikili, kızlarını durdurmak için kızlarının peşinden Bali'ye giderler.Seansları GörFragmanı İzle

7 Ekim 2022

AmsterdamTür: Dram, Komedi, SuçSüre: 2 saat 14 dakikaPuan: 7 / 10Yönetmenliğini David O. Russell'ın üstlendiği film, kendilerinin de şüpheli konumuna düştükleri üç arkadaşın bir suç zincirinin ortasında kalışını anlatır. Bu süreç, Amerikan tarihinin korkunç planlarından birini gün yüzüne çıkarır.Seansları GörFragmanı İzle

23 Eylül 2022

Ella and the Little SorcererTür: Animasyon, Fantastik, MaceraSüre: 1 saat 31 dakikaPrens Alex, bir fare bedenine hapsolmuştur. Ella ve arkadaşları Prens Alex'i insan hâline geri döndürmek için üzerindeki büyüyü bozmak isterler ve bir yolculuğa çıkarlar. Macera dolu bu yolculukta arkadaşlığın sahip olunan en güçlü ilaç olduğunu a...Seansları GörFragmanı İzle

3 Aralık 2021

Tür: Animasyon, Aile, Çocuk, Komedi, MaceraPuan: 6.2 / 10Mustafa H. Öztürk'ün yönetmenliğini yaptığı "Kuklalı Köşk 2: Orman Kâşifi" filminin oyuncu kadrosunda Serkan Şengül, Kadir Çöpdemir, Ergül Miray Şahin, Ali Uyandıran gibi isimler yer alıyor. Seansları GörFragmanı İzle

28 Ekim 2022

EmilyTür: Dram, TarihSüre: 2 saat 10 dakikaPuan: 2 / 10Film, "Uğultulu Tepeler" yazarı Emily Brontë'nin gençlik yıllarına odaklanmakta. Dünya Emily Brontë’denn sessiz ve itaatkar bir kadın olmasını istese de, Emily güçlü hayal gücü ve duyulmaya can atan sesi ile durdurulamayacaktır.Seansları GörFragmanı İzle

26 Ağustos 2022

After Ever HappyTür: Dram, RomantikSüre: 1 saat 35 dakikaPuan: 4.9 / 10Tessa ile Hardin, pek çok zorlukla karşılaşmış olsalar da ilişkileri iyice güçlenmiştir. Aileleri ile ilgili gerçek gün yüzüne çıkınca birbirlerinden düşündükleri kadar farklı olmadıklarını anlarlar. Ne Tessa artık o üniversiteye giden saf ve tatl...Seansları GörFragmanı İzle

2 Eylül 2022

Avec amour et acharnementTür: Dram, Gerilim, RomantikSüre: 1 saat 57 dakikaPuan: 6.4 / 10Uzun süredir birlikte olduğu partneri ve en yakın arkadaşı, eski sevgilisi arasında kalan bir kadının aşk üçgeni hikayesi.Seansları GörFragmanı İzle

23 Eylül 2022

Tür: KorkuSüre: 1 saat 3 dakikaFilmde gençliklerinde bir türlü bir araya gelememiş iki aşık Kenan ve Nazlı'nın ilerleyen yıllarda Kenan'ın başkasıyla evlenmesi ve Nazlı'nın bu durumu tersine çevirmek için bir büyücüden yardım istemesi sonrası başlarına gelenleri konu alıyor. Seansları GörFragmanı İzle

7 Ekim 2022

LeonTür: Aksiyon, Dram, SuçSüre: 1 saat 51 dakikaPuan: 8.8 / 10Mathilda, New York'ta yaşayan ailesi dağılmış 12 yaşında küçük bir kızdır. Ailesini sevmeyen Mathilda için en değerli varlığı küçük kardeşidir. Babası uyuşturucu işlerine bulaşınca mafya ailenin tüm bireylerini öldürür. O sırada alışverişte olan M...Seansları GörFragmanı İzle

29 Temmuz 2022

DC League of Super-PetsTür: Animasyon, Bilim Kurgu, Aile, Aksiyon, KomediSüre: 1 saat 45 dakikaPuan: 8.8 / 10DC'nin yeni uzun metrajlı animasyon filmi "DC Süper Evciller Takımı"nda, bu kez başrolde süper kahramanların evcil hayvanları var! Süperman'in köpeği, Batman'in tazısı, Supergirl'ün atı, Wonder Woman'ın kangrusu, Aquamen'in deniz atı ve Flash'ın k...Seansları GörFragmanı İzle

28 Ocak 2022

Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2Tür: AnimasyonSüre: 1 saat 16 dakikaPuan: 5.4 / 10İnci Koyu’nda sürekli çöp toplamak zorunda kalan Maki, yardım isteğini akla gelmeyecek bir yöntemle yapar: Müzik Festivali organize ederek! Bu festivale katılmak için yola çıkan kahramanlarımızın başına gelen çeşitli maceralar, festival süresince ...Seansları GörFragmanı İzle

23 Eylül 2022

Love, Deustchmarks and DeathTür: BelgeselSüre: 1 saat 38 dakikaRemake, Remix, Rip-Off belgeseli ile kendisinden söz ettiren Cem Kaya, yeni bir belgesel ile karşımızda. Aşk, Mark ve Ölüm, Almanya'daki Türk göçmenlerin yaklaşık son 60 yıldaki hikâyelerini müzikle kurdukları ilişkileri ile bağlayarak eğlenceli ...Seansları GörFragmanı İzle

30 Eylül 2022

Tür: KorkuSüre: 1 saat 15 dakikaPuan: 1 / 10Emekli doktor Serdar, karısı Nur ve oğlu Onur’la beraber Kıbrıs’ta hayatını sürmektedir. Onur bir trafik kazası sonucu engelli kaldıktan sonra aile her şeyi denese de oğulları için bir çözüm bulamamıştır. Nur’un Onur’u tekrar eski haline getirme a...Seansları GörFragmanı İzle

20 Aralık 2019

The Donkey KingTür: Animasyon, Aile, KomediSüre: 1 saat 25 dakikaPuan: 3.6 / 10Mangu neşeli ve hayalperest bir eşektir. Bir gün hem hayallerinin peşinden gitmek hem de kendisini bulmak için bir yolculuğa çıkmaya karar verir. Ancak bu yolculukta beklenmedik bir şekilde kendisini Kral Azad Nagar’ın veliahtı olarak bulur! Fakat...Seansları GörFragmanı İzle

4 Şubat 2022

Afacanlar: İş Başa DüştüTür: Aile, KomediPuan: 3.5 / 10Emirhan 13 yaşında, bir AVM’de güvenlik müdürü olarak çalışan Sedat Yılmaz’ın oğludur. Mahalleden arkadaşları Ege ve Berkcan ile AVM’de bir gece geçirip VR oyunları oynama hayali kurmaktadır. Bu sıra da AVM’de sergilenecek ünlü bir heykeli de mera...Seansları GörFragmanı İzle

21 Ocak 2022

Tür: Aile, DramSüre: 1 saat 30 dakikaPuan: 2.8 / 10Kızını tek başına büyütmek zorunda kalan Kemal öğretmen, kızının eğitimine fazla kafa yorarken onun oyun arkadaşı olmayı unutmuştur. Küçükken işlerinden ötürü onunla ilgilenemeyen babasıdan şikayetçi olan Deniz öğretmen ise Kaktüs Koleji’ni ele ge...Seansları GörFragmanı İzle

30 Eylül 2022

Hızlı Ayaklar - Olimpiyat YolundaTür: AnimasyonSüre: 1 saat 20 dakikaUmut vadeden bir sporcu olan Ali, yaşadığı sakatlıktan sonra sporu bırakmak zorunda kalıp bir spor mağazasında çalışmaya başlar. Ancak eski hocası Akif’in mağazaya gelmesiyle Ali’nin hayatı birden değişir. Akif Hoca, Karadeniz’de yaşayan ve Ali’ni...Seansları GörFragmanı İzle