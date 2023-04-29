Vinç Operatörü Vinç Operatörü ŞOFÖR & OPERATÖR Giriş Tarihi : 29-04-2023 16:11 Güncelleme : 29-04-2023 16:11 46 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER SU dağıtımına deneyimli C- E- B ehliyetli Eleman. E ehliyetli Şoförler. İVEDİK OSB'deki firmamıza 35 tonluk çift kırma kullanabilen Vinç Operatörü aranmaktadır. 0532 436 02 87 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay MUHASEBE bürosuna Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize MUHASEBE bürosuna Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize AKINCIOĞLU HURDACILIĞA CEMSAN MEZBAHANE SİSTEMLERİ SEVKİYAT ELEMANI Mobil dorse elektrik döşeyebilecek mekanik bakımcı ÇAYYOLU'nda hırdavat, ardiye