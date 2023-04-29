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Vinç Operatörü

Vinç Operatörü

ŞOFÖR & OPERATÖR
Giriş Tarihi : 29-04-2023 16:11   Güncelleme : 29-04-2023 16:11
Vinç Operatörü

İVEDİK OSB'deki firmamıza 35 tonluk çift kırma kullanabilen Vinç Operatörü aranmaktadır.

0532 436 02 87
 

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