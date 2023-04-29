Vasıfsız eleman Vasıfsız eleman DİĞER İLANLAR Giriş Tarihi : 29-04-2023 14:50 Güncelleme : 29-04-2023 14:50 47 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize ERTÜRK Çikolata depo bölümüne İVEDİK OSB'deki firmamıza dijital baskı birimine 18- 40 yaş arası Vasıfsız eleman. 0532.436 02 87 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay MUHASEBE bürosuna Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize MUHASEBE bürosuna Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize AKINCIOĞLU HURDACILIĞA CEMSAN MEZBAHANE SİSTEMLERİ SEVKİYAT ELEMANI Mobil dorse elektrik döşeyebilecek mekanik bakımcı ÇAYYOLU'nda hırdavat, ardiye