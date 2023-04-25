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Vasıflı- Vasıfsız personeller

Vasıflı- Vasıfsız personeller

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Giriş Tarihi : 25-04-2023 15:20   Güncelleme : 25-04-2023 15:20
Vasıflı- Vasıfsız personeller

DOLGUN Ücretle metal kaplama ve yaş boya atölyemize Vasıflı- Vasıfsız personeller alınacaktır.

1235.Cadde No:97 Ostim

0312.385 79 00
 

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