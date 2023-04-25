Vasıflı- Vasıfsız personeller Vasıflı- Vasıfsız personeller DİĞER İLANLAR Giriş Tarihi : 25-04-2023 15:20 Güncelleme : 25-04-2023 15:20 59 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize ERTÜRK Çikolata depo bölümüne DOLGUN Ücretle metal kaplama ve yaş boya atölyemize Vasıflı- Vasıfsız personeller alınacaktır. 1235.Cadde No:97 Ostim 0312.385 79 00 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay MUHASEBE bürosuna Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize MUHASEBE bürosuna Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize AKINCIOĞLU HURDACILIĞA CEMSAN MEZBAHANE SİSTEMLERİ SEVKİYAT ELEMANI Mobil dorse elektrik döşeyebilecek mekanik bakımcı ÇAYYOLU'nda hırdavat, ardiye