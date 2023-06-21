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Vasıflı- Vasıfsız Bay, Bayan eleman

Vasıflı- Vasıfsız Bay, Bayan eleman

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Giriş Tarihi : 21-06-2023 12:47   Güncelleme : 21-06-2023 12:47
Vasıflı- Vasıfsız Bay, Bayan eleman

OSTİM'deki fabrikamızda depo ve boya üretimde çalışacak Vasıflı- Vasıfsız Bay, Bayan eleman.

0543.850 86 33

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