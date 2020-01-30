Varank: Yeni iş birliklerini hayata geçireceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, KDK ile yapılan iş birliğiyle halktan gelen şikayet başvurularına ilişkin yönetim süreçlerinin, uluslararası iyi uygulama örnekleri de referans alınarak iyileştirilmesinin amaçlandığını bildirdi.

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK'ta düzenlenen, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ile TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) arasında "Süreç İyileştirme Projesi" imza töreninde yaptığı konuşmada, halkın derdini dinleyen ve aldığı kararlarla idarelere yol gösteren Kamu Denetçiliği Kurumu ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Söz konusu iş birliğine ilişkin bilgiler veren Varank, şöyle konuştu:

"KDK ile yapılan iş birliğiyle halktan gelen şikayet başvurularına ilişkin yönetim süreçlerinin, uluslararası iyi uygulama örnekleri de referans alınarak iyileştirilmesi amaçlanıyor. Bu sayede kurum hizmetlerinin etkin bir şekilde yönetilebilmesi sağlanacak. Proje süresi boyunca 150 kurum çalışanımıza TÜSSİDE'de kurumsal gelişim ve değişim eğitimi vereceğiz. Böylece iş yükünün belirlenmesini ve şikayet başvurularının daha kısa sürede sonuçlandırılmasını hedefliyoruz."

Varank, imzalanan protokolle geliştirilecek kurumsal kapasite ve etkin şikayet mekanizmasıyla KDK'nin, idarelerin hukuka ve hakkaniyete aykırı uygulamalarına karşı bireyi koruyacağını ve kamu hizmetlerinin iyi yönetişim ilkeleri çerçevesinde yürütülmesine katkı sağlayacağını aktardı.

KDK'nin faaliyetleriyle, toplumda hak arama kültürünün gelişmesinin yanı sıra, yargı mercilerinin de iş yükünün azaldığını vurgulayan Varank, " Yargının üzerindeki yük çok fazla. Adalet Bakanlığımızda yargıya gitmeden uzlaştırma kültürünü geliştirici yeni mekanizmalar üzerinde çalışıyor. Halkımız, kamu kurumlarının her türlü eylem ve işlemlerine yönelik başvurularını KDK'ye yapabiliyor." diye konuştu.

Varank, KDK'nin geçen yıl 21 binin üzerinde şikayet başvurusu aldığını dile getirerek, kurum uzmanları ve denetçilerin özveriyle çalıştığını anlattı.

Yapılacak iş birliğinin, mevcut süreçleri, işleyişi daha da hızlandırmayı ve verimli hale getirmeyi amaçladığına işaret eden Varank, "TÜSSİDE'nin özgün iş yaklaşımının temelinde, kurumların iç dinamiklerinin hassasiyetle değerlendirilmesi ve kuruma özgü çözümler geliştirilmesi yatıyor. Enstitümüz bugüne kadar, pek çok kurumun hizmet sunumunun geliştirilmesinde ve kapasitelerinin artırılmasında etkin rol oynadı." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni iş birliklerini hayata geçireceğiz"

Varank, TÜSSİDE'nin yönetim bilimleri alanında uzmanlaştığının altını çizerek, enstitünün strateji oluşturma, operasyon modelleri geliştirme, kısıtlı kaynakları etkin şekilde kullanma konularında tecrübeye sahip olduğunu belirtti.

Enstitünün, bugüne kadar 500'den fazla proje, bine yakın yönetici geliştirme programı ve 100 bin katılımcıya erişen eğitimler gerçekleştirdiğini hatırlatan Varank, "TÜSSİDE ile bakanlıklara, kamu kurumlarına, belediyelere ve KİT'lere, stratejik planlama, iş gücü analizi, entegre yönetim sistemleri, süreç yönetimi, iç kontrol ve risk yönetimi gibi konularda hizmetler sunduk." dedi.

Varank, Milli Eğitim Bakanlığı ile Mesleki ve Teknik Eğitim Konusunda Liderlik ve Girişimcilik Eğitim Programı'nı hayata geçirdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"SAHA İstanbul iş birliğiyle SAHA MBA Yöneticilik Gelişim Programı'nı gerçekleştirdik. Geçen hafta mezunlara diplomalarını verdik. Biz sadece kamu kurumlarıyla değil özel sektörde de TÜSSİDE iş birliğiyle yeni programlar geliştirmek istiyoruz. Ayrıca 2012'den bu yana bin 500'e yakın gencin katılımıyla Gebze'deki yerleşkemizde bilim kampları düzenliyoruz. Böylece gençlerimiz yeni gelişen teknolojilerle tanışıyor, yazılım ve tasarımda kendilerini geliştirebiliyor. Bu kampları farklı zaman ve mekanlarda diğer kamu kurumları ve paydaşlarımızla gerçekleştirmek üzere yeni iş birliklerini hayata geçireceğiz."

"Geleceğin teminatı çocuklara yatırım yapmayı sürdüreceğiz"

Varank, "geleceğin teminatı çocuklara" yatırım yapmayı sürdüreceklerinin altını çizerek, "Çocuklarımız için düzenlediğimiz, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin organize ettiği Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'nin 23'üncüsünü 20-23 Ağustos'ta gerçekleştireceğiz. Şenliğe başvuruları bugün açıyoruz. 31 Mart'a kadar başvuruları alacağız." diye konuştu.

Antalya Saklıkent'te düzenlenen şenlikte çocukların ve gençlerin aileleriyle, uzman astronomlar eşliğinde, teleskoplarla gökyüzünü yakından tanıma fırsatı bulduğunu dile getiren Varank, şenlikte gündüz saatlerinde bilim konferanslarının yanı sıra atölye faaliyetleri, sportif etkinlikler ve yarışmalar düzenlendiği bilgisini verdi.

Varank, daha önce söz konusu şenliğe 300-350 kişinin katılabildiğini anımsatarak, geçen yıl organizasyonu bin 500 kişiyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gelecek dönemde bunu farklı illerde yapmak üzere hazırlık yaptıklarını ifade eden Varank, bu seneki şenliği uluslararası boyuta taşıyacaklarını vurguladı.

"Yenilikçi çözüm üretmeye devam edeceğiz"

Bakanlık olarak, yeni gelişen teknolojilerin etkilerinin anlaşılmasına, bu teknolojilerin insanlığın ve kurumların yararına kullanımına yönelik çalışmalar yaptıklarının altını çizen Mustafa Varank, "Bir yandan, yapay zeka, nesnelerin interneti, blok zincir ve robotik süreç otomasyonu gibi teknolojilerin geliştirilmesi için destekler verirken, diğer yandan bu teknolojilerin, kurumlarımızın iş yapışlarında ve yönetim süreçlerinde etkin kullanılmasını sağlayarak rekabet üstünlüğümüzü artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Varank, gelecek dönemde TÜSSİDE'nin yenilikçi çözümler üretmeye devam edeceğini kaydetti.

Proje 7 ay içinde tamamlanacak

TÜBİTAK TÜSSİDE Müdürü İsmail Doğan da projenin 3 temel adımdan oluştuğunu dile getirdi. Projenin 7 ay içinde tamamlanacağını ifade eden Doğan, "Bunun neticesinde KDK'nin başvuru ve inceleme süreçlerini iyileştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardında iki kurum arasında "Süreç İyileştirme Projesi" imzalandı.