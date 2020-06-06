SAĞLIK
Giriş Tarihi : 06-06-2020 13:43

VAN'DA KORONOVİRÜS SORUNU

VAN'DA KORONOVİRÜS SORUNU

VAN'DA KORONOVİRÜS SORUNU

            Van Valiliği, kent genelindeki koronavirüs vaka sayıları ile ilgili açıklama yaptı. Merkez Edremit İlçesi Eminpaşa Mahallesi'ndeki taziye bağlantılı filyasyon ekiplerinin çalışması sonucu; Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesinde 15, Bakımlı Mahallesinde 3. İpekyolu İlçesi Yalınağaç Mahallesinde 3, Yenimahallede 1, Karpuzalanı Mahallesinde 1, Vali Mithetbey Mahallesinde 4. Gürpınar İlçesi Taşdöndüren Mahallesinde 7, Gevaş İlçesi Bahçelievler Mahallesinde 2, Tuşba İlçesi Gendelova Mahallesinde 8 kişide Kovid-19 tespit edildi. Bir otobüs firmasındaki şoförün karantinayı ihlal etmesiyle bağlantılı yapılan çalışmada ise; Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesinde 10. İpekyolu İlçesi Selimbey Mahallesinde 3, Serhat Mahallesinde 1, Vali Mithatbey Mahallesinde 1 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirdi.

 

 


 

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