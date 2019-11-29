Van'da kar ve tipi nedeniyle 28 yerleşim yerinin yolu kapandı

Van'da gece etkili olan kar ve tipi nedeniyle 28 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, iki gündür yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde aralıklarla devam eden kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yağışın etkili olduğu Gürpınar'da 12, Çatak'ta 15 ve Bahçesaray'da 1 yerleşim biriminin yolu kapandı. Karla mücadele ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Muş ile Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının Van ve Muş'ta 8, Bitlis'te 6 ve Hakkari'de 7 derece olması bekleniyor.