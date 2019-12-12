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Giriş Tarihi : 12-12-2019 09:44

Uşak'ta durakta bekleyen yolculara otomobil çarptı: 3 ölü

Uşak'ta durakta otobüs bekleyen yolculara otomobilin çarpması sonucu 3 kişi öldü.

Uşak'ta durakta bekleyen yolculara otomobil çarptı: 3 ölü

Uşak'ta durakta otobüs bekleyen yolculara otomobilin çarpması sonucu 3 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, İ.U.Y. yönetimindeki 59 HD 971 plakalı otomobil, Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü karşısında yol kenarında otobüs bekleyen yolculara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yaklaşık 150 metre ileride durabildi. Kazada, Uşak Belediyesinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Zafer Karakaya (30) ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan ve Uşak Üniversitesinde öğrenci olduğu öğrenilen İ.U.Y'nin yapılan kontrolünde 0,60 promil alkollü olduğu belirlendi.

Uşak Vali Yardımcısı Sait Topoğlu ile Belediye Başkanı Mehmet Çakın bölgeye gelerek kaza hakkında bilgi aldı.

ETİKETLER: alkollü durak kaza uşak
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