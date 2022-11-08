Ünlü Oyuncu Aslı Kripto Para yatırımı ile zengin oldu!

Aslı Demirci canlı yayında bir Türk girişimci ve hayırsever olarak, kripto para ile nasıl milyoner olduğunu açıkca paylaşmaktan çekinmedi, kripto para borsalarındaki açıkları anlattı ve Türkiyedeki Bankacılığı eleştirdi.

Ünlü Oyuncu Aslı demirci Kripto Para zengini oldu

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Geçtiğimiz günlerde Ana Haber Bülteni’ne çıkan Demirci, kısa zaman içerisinde herkesi bir milyonere dönüştürebileceğini söyleyerek yeni bir “servet açığından” bahsetti. Demirci, büyük bankalar kapanmadan önce, Türkiye’deki herkese geç kalmadan bu fırsatı değerlendirmelerini tavsiye etti.

Ve tabi ki, röportajın ardından sadece dakikalar sonra, Türkiye’nin önde gelen bir Banka müdürlüğünden, Demirci’ın röportajının derhal durdurulması için aradılar – ama artık çok geçti.

Tam olarak şöyle oldu:

Ana Haber Bülteni spikeri Hande Ipekçi nasıl bir servet kazandığı konusunda bazı ipuçlarını paylaşması için Demirci’ı konuk olarak aldı. Demirci ‘ın söyledikleri ise bir bomba etkisi yarattı;

“Beni başarılı yapan şey, hiç tereddüt etmeden hızlı bir şekilde yeni fırsatlara atlamak oldu. Ve şimdilerde bana para kazandıran bir numaralı şey BtcRobo. ,BtcRobo kripto borsasında otomatik al-sat yapan bir ticaret programı. Konuşmasında finans dünyasındaki yeniliklere en kısa zamanda ayak uyduranların her zaman en çok kazanan olduklarını vurguladı. Fiyat dalgalanmasının bu denli yüksek olmasının altını çizerek, “Hızlı bir şekilde küçük bir servet kazanmak için hayatım boyunca gördüğüm en büyük fırsat bu!” cümlesini kullandı. Bankacılık sistemine karşı üretilen Kripto para teknolojisi için “herkesi bankalar kapatmadan önce bunu değerlendirmeye davet ediyorum.”

Ana Haber Bülteni spikeri Hande Ipekçi , Aslı Demirci’ın telefonunu çıkarıp izleyicilere şu anda Türkiye’de herkesin kulaktan kulağa fısıldadığı bu yeni para kazanma programı ile ne kadar para kazandığını gösterdiği an herkes şok oldu!

Aslı Demirci İLE TRSONDAKIKA’YA ÖZEL

“Avrupa, Avustralya, Asya ve Kuzey Amerika’da insanların bir gecede servet kazanmalarına yardımcı olan BtcRobo adlı bu yeni kripto para Al-Sat yatırım platformunu duymuş olabilirsiniz. İnanmayabilirsiniz çünkü kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyor.“

Aslı Demirci devam etti:

“Bunu anlayabiliyorum, çünkü güvenilir bir arkadaşım bana anlattığında ben de aynı şeyi düşündüm. Ama ne kadar para kazandığını kendi gözlerimle gördükten sonra, kendi adıma denemek zorunda kaldım.

Bunu denediğim için memnunum, çünkü kazandığım en büyük ve en kolay paralardan biriydi diyebilirim. Bankacılık sektörüne karşı üretilen bu teknolojinin en büyük fırsatlarından biri olduğunu belirtirken, para kavramının da artık anlam ve şekil değiştirdiğinin altını çizdi. Tabiki ticaretteki her fırsat gibi bu yönteminde ömrü uzun olmayacak.

BTCROBO TAM OLARAK NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR?

BtcRobo arkasındaki fikir aslında çok basit: Çoğu insanın ne düşündüğüne bakmadan, ortalama bir insanın, 21. yüzyılın en kazançlı yatırımı olan kripto para birimlerinden kazanç elde etmesine olanak sağlamak.

Bitcoin fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan Bitcoin başına 250 ABD Doları (3750 TL) olan seviyesinin altında da işlem görse yatırımcılar hala inanılmaz paralar kazanıyorlar. Neden? Öncelikle kripto paraların kullanım alanları arttı ve artık hemen her yerde kripto para veya kripto para kartlarıyla nakite çevirmek mümkün. Kripto paralarda yatırımcıların artmasının yanı sıra tüketicilerin sayısında da gözle görülür bir artış var. Kripto paralarda kimi zaman günlük 10% ve üzeri dalgalanma görülebiliyor. Bitcoin’in yanı sıra günlük birkaç milyon dolar işlem hacmi olan binlerce başka kripto para birimi var.

Bu kripto para birimlerinin bazıları Ethereum, Ripple, Monero, Zcash ve Dash’i içerir ve halen Türkiye’deki sıradan insanlar için %10,000 ve üzeri getiri sağlamaktadır.

BtcRobo fiyatların düştüğü piyasalar da bile tüm bu kripto paralardan kazanç sağlar. Sizin için uzun ve kısa satışları otomatik olarak yapabilmek için yapay zekayı (AI) kullanır, böylece uyurken bile, günün her saati para kazanabilirsiniz.

BtcRobo şimdiye kadar var olan en zeki teknoloji beyinleri tarafından da desteklenmektedir. Richard Branson, Elon Musk ve Bill Gates bunlardan sadece bazılarıdır.

Bu teknoloji dâhileri, çevrimiçi ödemeler, bilgi işlem ve ulaşım gibi karmaşık sorunları çözmek için binlerce şirket kurdular. Şimdi ise, herkesin – ne kadar zengin ya da fakir olursa olsun – mutlu ve doyurucu bir yaşamın tadını çıkarmaya yetecek kadar kazanç sağlamasını hedefleyerek küresel ölçüde zenginlik eşitsizliği sorununu ele alıyorlar.

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Aslı Demirci devam ediyor,

Ünlü Oyuncu Aslı demirci Kripto Para zengini oldu

“Ekonomik açıdan zor zamanlardan geçiyoruz ve insanların beklediği çözüm bu. Tarihte hiçbir zaman sıradan insanların bu kadar kısa sürede muazzam bir zenginliğe kavuşma avantajından kolayca yararlanabilecekleri böyle inanılmaz bir fırsat elde etmedik.

Bazı insanlar bunu çok farklı olması sebebiyle denemekte tereddüt ediyorlar. Bunun nedeni de büyük bankaların bunu örtbas etmeye çalışıyor olması! Büyük bankalar aktif olarak propaganda yaratıyorlar ve BtcRobo gibi kripto para birimlerini ve platformları bir aldatmaca olarak adlandırıyorlar. Neden mi? Çünkü müşterileri, nasıl büyük bir servet elde edebileceklerini öğrendikten sonra, şirket kârlarının daralmasından endişe duyuyorlar.

BTCROBO GERÇEKTEN İŞE YARIYOR MU? BİZ KENDİMİZ TEST ETTİK.

Üst düzey editörlerimiz, BtcRobo’ın yasal bir evden para kazanma yöntemi olduğunu doğrulayana kadar Aslı Demirci ile yaptığımız röportajı yayınlamamıza izin vermediler. Kurumsal yönetimimiz, Türk vatandaşlarının zor kazanılmış paralarını kaybetmelerine neden olabilecek herhangi bir bilgi yayınlamamızı istemedi.

Bu yüzden editör ekibimiz BtcRobo'nun Aslı Demirci’un tarif ettiği şekilde çalıştığından emin olmak için onu teste tabi tuttu. Çevrimiçi editörlerimizden biri olan Hale Kurtuluş, kendi parasını riske atmaya ve BtcRobo'yu denemeye gönüllü oldu.

Eşi geçen yıl hastalık nedeniyle işini kaybeden Hale Kurtuluş, 50 yaşında ve 1 erkek çocuğu annesidir. Bir yıldır finansal olarak zor durumda olduklarını itiraf etti ve bu yatırım fırsatının onun için bir çıkış yolu olabileceğine inandığını belirtti.

Hale’nin ailesi için iki yakayı bir araya getirmek konusunda güçlük çekiyordu ve BtcRobo‘nun bu finansal baskıyı hafifletebileceği umuduyla sistemi test etmeye ve sonuçlarını rapor etmeye karar verdi.

Hale diyor ki:

“İlk başta, Aslı Demirci ile yapılan röportajı duyduğumda şaka yaptığını düşündüm. Evden para kazanmak sadece bir rüya olabilirdi. Yine de mali şartlarımı düşünerek ve iyi gazetecilik uğruna denemeye karar verdim.

Platform hakkında bir tanıtım videosu izledim ve kayıt oldum. Video fazla umut verici görünüyordu ama şüpheciliğimi bir kenara koydum. Birkaç saat içinde kişisel yatırımcımdan bir telefon aldım. Tüm sorularımı yanıtladı ve şüphelerimi giderdi ve para kazanacağım konusunda bana güvence verdi. Nokta!

Yatırım danışmanım bir kuruş bile kaybetmem durumunda bana derhal 3750 TL olan depozitomu iade edeceğine dair söz verdi. Bunun benim hayatımı değiştireceğinden son derece emindi. Bu, gördüğüm tüm diğer müşteri hizmetlerinin ötesinde bir şey, bankaların neden bu kadar korktuğuna şaşmamak lazım.

Platforma erişim elde ettikten sonra, ilk yatırımım olan 3750 TL’yi yatırdım. Bu, her ay ailemin abur cubura harcadığı miktarla aynı, bu yüzden bir ay boyunca ailecek fast food tüketmemeye karar verdim. Şimdi hem sağlıklı olabiliriz hem de zengin olma fırsatını yakalayabiliriz.

BtcRobo sistemi bir kripto para birimi otomatik işlem platformudur. Yazılım, kripto para birimlerinin tam olarak ne zaman yukarı çıkacağını ve aşağı ineceğini tahmin etmek için gelişmiş yapay zekâ algoritmaları ve makine öğrenimini kullanıyor. Sonra da sizin için günün her saati otomatik olarak alıp satıyor. Teknoloji zaten hayatımızı mümkün olan her şekilde kolaylaştırdı, onu neden daha fazla para kazanmak için de kullanmayalım?”

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HALE’NİN SİSTEM İLE GERÇEK ZAMANLI SONUÇLARI

“3750 TL’yi yatırdıktan 1 saat sonra, yazılım benim için alım satım yapmaya başladı. Dürüst olmam gerekirse, tüm paramı kaybedeceğim endişesiyle gergindim. Ve tabi ki, ilk işlemim 105 TL zararla sonuçlandı!

Boğazıma bir şeyin tıkandığını hissettim. Dolandırıldığımı sanıyordum. Kişisel yatırımcımı aramaya ve paramı geri istemeye bile hazırdım. Ama sonra görüşmemde bana söylenenleri hatırladım: Algoritma, %78-83 oranında doğru çalışıyor. HER işlemde kazanamayacaksınız, ancak yeterince kazanacak ve genel olarak karlı çıkacaksınız.

Bu yüzden yazılımın benim için alım satıma devam etmesine izin verdim ve yakından izledim. Bir sonraki işlem karlıydı! Sadece 79 TL ama bu da bir şeydi. Bir sonraki işlem 219 TL kar bıraktı. Sonraki 92 TL ve toplamda 311 TL kar elde ettim. Ve bunların hepsi 5 dakikadan az bir sürede oldu!

Kısa süre içerisinde zeytinyağından kıl çeker gibi para biriktirmeye başladım ve gözlerime inanamadım. Ekranı her yenilediğimde, kazancım daha da artıyordu. Uyuşturucu etkisinde gibiydim çünkü bu çok heyecan verici bir durumdu.

Bitcoin Al-Sat Teknolojisi

Alım satım ekranımı her yenilediğimde, kazancım giderek. Çok heyecan verici bir durumdu!

Artık Aslı Demirci’ın neden her zaman iyi bir ruh halinde olduğunu biliyorum. Ve neden büyük bankaların insanları bu servet açığının. yakınlarında istemediklerini de. Günün sonunda, kar olarak 3,162 TL elde ettim, 3750 TL’lik başlangıç yatırımı için hiç de fena sayılmaz! Öyle heyecanlandım ki, zar zor uyuyabildim.

Ertesi gün Salı’ydı ve işe geri dönmek zorunda idim. Dürüst olmak gerekirse (ve bunu patronuma söylemeyin), yazılımın bana para kazandırdığını bilerek işime odaklanmak oldukça zordu.

Kazançlarımı kontrol etmek için birkaç kez tuvalete gittim ve birikmeye devam ettiklerini gördüm (arada sırada ufak kayıplar oluyordu tabi). Gün biterken, çocuklarımı yatırmadan önce, hesap bakiyem 5,657 TL gösteriyordu. Bu normal işimde bir HAFTADA kazandığımdan daha fazla!

Haftanın sonuna gelindiğinde, toplamda 22,429 TL kazanmıştım. Tam olarak 18,500 TL çektim ve kalanı tekrar yatırdım. 2 gün içerisinde postayla tam 18,500 TLtutarındaki ilk çekim elime ulaştı. Bunun gerçek hayat olduğuna inanamadım!”

BtcRobo ile 6500 TRY kazanc Sagladi

Hale BtcRobo'yu kullandığı ilk iki hafta için 18,500 TL tutarında bir çek aldı

Hale devam ediyor,

“Şimdi, BtcRobo sayesinde sürekli olarak günde ek 3000 TL – 6500 TL kazanıyorum. Para birkaç günde bir banka hesabıma aktarılıyor. Sadece birkaç tıklamayla paramı 24-48 saat içinde alıyorum. Para her seferinde hesabıma ulaştığında, rüyada olmadığımdan emin olmak için kendimi çimdiklemem gerekiyor.

Neyse ki, buradaki işimi seviyorum çünkü insanlara (bunun gibi) önemli haberler getiriyorum, aksi halde şimdiye dek çoktan istifa ederdim. Ailemin borçsuz oluşunu ve nihayet finansal durumunu dengeye oturtmasını kutlamak için Endonezya Bali’ye bir tatil yapmayı planladım!

Sayın Aslı Demirci’un cömertliği ve sırrını televizyonda canlı olarak paylaşması olmasa tüm bunlar mümkün olmazdı. Ve BtcRobo'yu kendim denemek için risk aldığım için de mutluyum. Kocam her zamankinden daha mutlu ve çocuklarımın oyuncak dolabında stok durumu gayet iyi.

İş arkadaşlarım iki hafta önce benim yaptığım gibi kaydolmadıkları için kafalarını duvarlara vurdular. Ancak çok geçmeden, tüm ofisimiz (patronum da dahil) kayıt oldu ve bunu denediğim için beni artık “kahraman” diye çağırıyorlar.“

BTCROBO’YA NASIL BAŞLANIR? (SINIRLI SAYIDA YER VAR)

Başlamak için, yalnızca internet erişimi olan bilgisayarınıza, akıllı telefonunuza veya tabletinize ihtiyacınız olacak. Bir bilgisayarı nasıl kullanacağınızı bilmek ve internette gezinmek dışında özel bir beceriye ihtiyacınız yok. Herhangi bir teknoloji veya kripto para birimi deneyimine ihtiyacınız yok, çünkü yazılım ve kişisel yatırımcınız kar elde etmenizi garanti ediyor.

Bu programın bir başka özelliği de istediğiniz zaman başlayabilmeniz. Haftada 5 saat ya da haftada 50 saat – kendi zamanlamanızı yapabilirsiniz. İstediğiniz zaman otomatik alım satım yazılımını başlatmanız yeterli ve istediğiniz zaman da duraklatabilirsiniz (gerçi neden böyle bir şey yapmanız gerekeceğini bilmiyorum).

Okuyucumuza zaman kazandırmak ve fonksiyonelliğini iki kez kontrol etmek için, sisteme başlamak için Türkçe bir rehber hazırlandı.

İŞTE ADIM ADIM İZLEDIĞIM YOLLAR:

Gördüğünüz ilk şey, BtcRobo’nun gücünü gösteren bir video. Reklam oldukça abartılı ve cesur ve agresif, ancak bu bir Amerikan ürünü ve onların tarzı bu. Her neyse, hemen başlamak için videonun yanındaki alana adınızı ve e-posta adresinizi girmeniz yeterli.

Btc Robo Hesabı olusturma

(Öneri: Herhangi bir para yatırmaya karar vermeseniz bile şimdi üye olmanızı öneririm, çünkü ücretsizdir. Ayrıca Türk vatandaşları için kayıtlar her an kapatılabilir)

Bu aşamada, hesabınıza para yatırmanız isteniyor. Para yatırma sayfasında gezinirken cep telefonum çaldı.

Tabii ki, bu benim kişisel hesap yöneticimdi. Sunduğu hizmet harikaydı. Bana tüm finansman sürecini anlattı.

Visa, MasterCard gibi tüm kredi kartlarını kabul ediyorlar. Devam ettim ve minimum tutar olan 3750 TL’yi

yatırdım.

Parayı yatırdıktan sonra, yazılımın “Otomatik Alım Satım” bölümüne girdim, işlem miktarını önerilen 200 TL’ye ayarladım ve etkinleştirdim. Yazılım hızlı bir şekilde işlem yapmaya başladı, ilk başta endişelendimse de işini yapmasına izin verdim.

“Herkes zengin olmak istiyor ama kimse nasıl yapılacağını bilmiyor. Tamamen arzuladığınız hayatı yaşamanıza izin verecek bir serveti elde etmeniz için hayatta bir kere karşınıza çıkacak bir fırsat. Sonsuza kadar burada OLMAYACAK, o nedenle kaçırmayın.” – Aslı Demirci