Üniversitelerden ‘corona virüsü’ tatili açıklaması

İstanbul Kadir Has Üniversitesi, Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının görülmesinin ardından eğitime ara verdiğini duyurdu. Öte yandan Bahçeşehir Üniversitesi de derslere online devam edecek. Boğaziçi de bahar tatilini, 16-29 Mart tarihleri arasına çekti. YÖK ise 207 üniversite rektörünü corana virüsüyle ilgili üniversitelerin durumunu değerlendirmek için bu akşam saat 18:00'de Ankara'ya acil toplantıya çağırdı.

ABD’de dünyanın en iyi yüksek öğretim kurumları Harvard ve MIT’nin (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) yaz sonuna kadar virüs nedeniyle süresiz eğitime ara vermesi kararından sonra Türkiye’de corana virüsü nedeniyle ilk tatili Kadir Has Üniversitesi yaptı. Üniversitedeki tüm öğrenci ve akademisyenler evlerine gönderildi. 20 Mart’a kadar kampüsün kapıları eğitime kapatıldı.

BAHÇEŞEHİR ONLINE EĞİTİME GEÇTİ

Bahçeşehir Üniversitesi ise öğrencilerin ve akademisyenlerin kampüse gelmemesi, derslere evden online canlı yayınla katılması kararı aldı. Karar, öğrencilere ve akademik kadroya da bildirildi.

“TATİL ERKENE ALINSIN”

Bahçeşehir Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, MEB’in Nisan ayında yapmayı önceden planladığı ikinci ara tatili erkene alarak, virüs nedeniyle bu haftadan itibaren başlatarak, öne çekmesini tavsiye etti.

MEF Üniversitesi, akademisyenlerini bilimsel konferans ve sunumlar da dahil yurt dışına çıkışların durdurulduğunu tüm çalışanlarına bildirdi. Yurt dışına buna rağmen çıkan akademisyenler 14 gün boyunca karantinaya alınıp, kampüse girişlerine izin verilmeyecek. MEF Üniversitesi’nin ayrıca dün hazırlık sınıflarında başladığı online eğitimi önümüzdeki pazartesi gününden itibaren tüm fakülteler yayma kararı aldı.

MEF Üniversitesi, online eğitime geçti.



“NE KADAR SÜRECEĞİ BELLİ DEĞİL”

MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, “Corona virüs nedeniyle, bir çok ülke eğitimlerine ara vermiş durumda. Öte yandan alt yapısı hazır olan Harvard, Stanford,Princeton, New York, Colubia gibi birçok önemli üniversite de derslerini online olarak yapmaya başladı. Bu durumun ne kadar süreceği ne yazık ki belli değil. Üniversite olarak korona virüsün öğrencilerimize etkisini önlemek adına önlemlerimizi hayata geçirmiş durumdayız. Tüm hocalarımız 2 haftadır eğitimden geçiyor, öğrencilerimiz hazırlanıyor. Ayrıca bu sistemi sadece corona virusü için değil tüm olağanüstü durumlarda kullanılabilmek için de canlı tutmayı hedefliyoruz” dedi.

MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin

“SANKİ SINIFTAYMIŞ GİBİ AKTİFTİK”

Online olarak derslere katılan MEF Üniversitesi Mimarlık Hazırlık Öğrencisi Erva Yardımcı “Derslere Rize'den katıldım. Sanki sınıftaymış gibi aktiftik. Mekanı ortadan kaldıran ama hocayla ve arkadaşlarımla bir arada hissi vererek beni sürekli aktif tutan bu iki günlük ders benim için farklı bir deneyim oldu. Pazartesi gününden itibaren tamamen online olacağız” dedi.

100 OKUL TATİL



Kavram Eğitim Kurumları Kurucu Onursal Başkanı Bahattin Durmuş, meslek yüksek okulu ve yurt genelindeki 100’ün üzerindeki okul ve kursun tamamında corana virüsü nedeniyle online eğitime geçmek için biraz önce karar aldıklarını, tüm öğrenci ve öğretmenleri ile akademisyenlerine de kararı tebliğ ettiklerini bildirdi.

YÖK REKTÖRLERİ ACİL TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

Üniversitelerin tamamında ne yapılacağı ise akşam saatlerinde Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç ve 207 üniversite rektörünün ortak kararıyla kesinleşecek. Tüm üniversitelerin tatil edilmesi bekleniyor.

BOĞAZİÇİ DE KATILDI

Boğaziçi Üniversitesi, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu'nun ortak kararı ile corana virüsü önlemleri çerçevesinde 20-26 Nisan tarihleri arasında planlanmış olan bahar tatilini, 16-29 Mart tarihleri arasına alındığını bildirdi. Öte yandan Senato'nun, akademik takvimde yapılacak değişiklikler üzerinde çalışmakta olduğu kaydedildi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı’yla görüşmelere devam eden 18 milyon öğrencinin okuduğu Milli Eğitim Bakanlığı’nın ise 6-10 Nisan 2020’de yapılması önceden planlanan 2’inci ara tatilin bu aya alınmasının planlandığı öğrenildi.