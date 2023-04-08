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Universal frezede

Universal frezede

TORNACI & KAYNAKÇI
Giriş Tarihi : 08-04-2023 12:45   Güncelleme : 08-04-2023 12:45
Universal frezede

OSTİM'deki firmamıza askerliğini yapmış universal frezede tarama yapacak, frezeci kalfası alınacaktır.

0544 354 25 84

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