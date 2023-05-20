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ÜMİTKÖY'deki evimizin temizliğine

ÜMİTKÖY'deki evimizin temizliğine

TEMİZLİK ELEMANI
Giriş Tarihi : 20-05-2023 13:45   Güncelleme : 20-05-2023 13:45
ÜMİTKÖY'deki evimizin temizliğine

ÜMİTKÖY'deki evimizin temizliğine ve ev işlerine yardımcı bayan. Maaş+ SGK+ Yemek+ Yol. Hafta içi beş gün.

0532.234 00 88
 

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