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ÜMİTKÖY Liva Pastanesi'ne

ÜMİTKÖY Liva Pastanesi'ne

TURİZM/ OTEL
Giriş Tarihi : 20-05-2023 16:31   Güncelleme : 20-05-2023 16:31
ÜMİTKÖY Liva Pastanesi'ne

ÜMİTKÖY Liva Pastanesi'ne Turizm Otelcilik mezunu  pasta Ustabaşı.

0555.679 14 04

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