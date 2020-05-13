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Giriş Tarihi : 13-05-2020 17:10

ÜLKELERDE SON 24 SAATTE CAN KAYIPLARI

Can Kayıpları

ÜLKELERDE SON 24 SAATTE CAN KAYIPLARI

Son 24 saatte bazı ülkelerde yaşanan günlük ve toplam Can kayıpları şu şekildedir :

 

                    GÜNLÜK           TOPLAM            TOPLAM

                    CAN KAYBI      CAN KAYBI       VAKA SAYISI

        Dünya                          284 bin 732        4.217.348

        ABD              1481        83 bin 491        1.348.480

        İngiltere           637        32 bin 692           211.364

        İtalya               172         30 bin 911             83.284

        İspanya  :        184         27 bin 104            260.420

        Fransa   :         349         26 bin 991           210.728

        Rusya              107          2 bin  116          232.243

        İran                   48           6 bin   733

        Brezilya                       881

ETİKETLER: korona virüs kovid-19
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