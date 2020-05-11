SAĞLIK
Giriş Tarihi : 11-05-2020 04:17   Güncelleme : 11-05-2020 04:42

ÜLKELERDE SON 24 SAATTE CAN KAYIPLARI

Can Kayıpları

ÜLKELERDE SON 24 SAATTE CAN KAYIPLARI

Son 24 saatte bazı ülkelerde yaşanan günlük ve toplam Can kayıpları şu şekildedir :

 

                    GÜNLÜK           TOPLAM            TOPLAM

                    CAN KAYBI      CAN KAYBI       VAKA SAYISI

        Dünya                          280 bin 162        4.101.475

        ABD              1417         80 bin 056        1.348.480

        İngiltere           269         31 bin 855           211.364

        İtalya               165          30 bin 580            83.284

        İspanya  :        229         26 bin 478            260.117

        Fransa   :         70          26 bin 380           210.728

   

ETİKETLER: korona virüs kovid-19 can kayıpları
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