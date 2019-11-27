EKONOMİ
Giriş Tarihi : 27-11-2019 10:29

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Atlas Global Havayollarının belirttiği süre içinde bilet alan yolcuların mağduriyetlerini giderip gidermediği, bakanlığımızca yakından takip edilecektir." açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından açıklama

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Atlas Global Havayollarının 21 Aralık'a kadar tarifeli uçuşlarını durdurma kararına ilişkin, "Şirketin belirttiği süre içinde bilet alan yolcuların mağduriyetlerini giderip gidermediği, bakanlığımızca yakından takip edilecektir." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Atlas Global Havayollarının tarifeli uçuşlarını 21 Aralık'a kadar durdurduğu anımsatıldı.

Firmanın, söz konusu dönem içinde uçuşunu yapamayan yolcularla ilgili bilgileri 15 Aralık'a kadar tespit ederek, oluşabilecek mağduriyetleri gidereceğinin bildirildiği vurgulanan açıklamada, "Atlas Global Havayollarının belirttiği süre içinde bilet alan yolcuların mağduriyetlerini giderip gidermediği, bakanlığımızca yakından takip edilecektir." ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER: atlas global havayolları ulaştırma ve altyapı bakanlığı
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