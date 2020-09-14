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Giriş Tarihi : 14-09-2020 08:49

UKRAYNALI TURİST KOVİD-!9'dan ÖLDÜ

UKRAYNALI TURİST

UKRAYNALI TURİST KOVİD-!9'dan ÖLDÜ

               Tatil için Türkiye’ye gelen bir Ukraynalı turist Atila Lah korona virüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Hastalığın ilerleme durumu esas alındığında, bulaşının Türkiye’ye gelmeden önce Ukrayna’da gerçekleştiği tahmin ediliyor.

 

               Kırım Haber Ajansı’nın haberine göre, Ukraynalı turist Atila Lah, Ağustos ayında tatil amacıyla geldiği Antalya’da Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonra tedavi için hastaneye yatırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Ukraynalı turist Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

              Zakarpatya bölgesinde bulunan Vınogradiv kenti sakini olan Atila Lah isimli Ukraynalı turist, 16 Ağustos 2020 tarihinde Antalya’ya geldi. Halsizlik ve eklem ağrısı şikayetleriyle 22 Ağustos’ta doktora başvuran Lah’a Kovid-19 testi yapıldı. Daha sonra test sonucu pozitif çıkan Ukraynalı turist pandemi hastanesine yatırıldı. Hastanede tedavi gören Atila Lah, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 7 Eylül’de hayatını kaybetti.

               Ukrayna Antalya Konsolosluğu da Lah için düzenlenen ölüm belgesinde ölüm nedeninin korona virüs yazdığını doğruladı.

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TÜRKİYE’YE ENFEKTE OLARAK GELDİ

Ukraynalı turistin Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetmesi, akıllara nerede enfekte olduğu sorularını da beraberinde getirdi. Edinilen bilgiye göre, Atila Lah’ın Türkiye’ye geldikten kısa süre sonra korona virüs semptomları baş gösterdi. Bunu fark etmeyen Lah, yaşadığı halsizlik ve eklem ağrıları nedeniyle hastaneye gitti. Burada yapılan kovid-19 testi pozitif çıkmasıyla, Lah hastanede tedavi altına alındı. Hastalığın ilerleme durumu esas alındığında, bulaşının Türkiye’ye gelmeden önce Ukrayna’da gerçekleştiği tahmin ediliyor.

SİGORTA SORUNUNU KONSOLOSLUK ÇÖZDÜ

Öte yandan Lah’ın seyahat sigortası yaptırdığı Ukraynalı sigorta şirketi de sorun çıkardı. Ölümün korona virüs kaynaklı olması nedeniyle ölümü sigorta kapsamı dışında tutmak isteyen sigorta şirketi, Lah’ın eşini zor durumda bıraktı. Ukrayna Antalya Konsolosluğu devreye girerek bu sorunun çözülmesini sağladı.

Lah’ın cenazesi bugün Ukrayna’ya gönderildi.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı

 

ETİKETLER: TURİST KOVİD-19
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