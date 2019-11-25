Uber'in Londra'daki faaliyet lisansı yenilenmedi

Telefon yazılımı üzerinden özel ulaşım hizmeti veren Uber'in İngiltere'nin başkenti Londra'daki işletim lisansının yenilenmeyeceği bildirildi.

Londra'da ulaşım hizmetlerinden sorumlu toplu taşıma birimi (TfL) tarafından yapılan açıklamada, Uber'in sona eren lisansının yenilenmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, şirketin, bazı operasyonlarında birtakım iyileştirmeler yapmasına karşın halen istenilen standartlara sahip olmadığı vurgulandı.

Londra'da toplam 45 bin sürücünün bünyesinde çalıştığı Uber'in düzenli olarak yanlış uygulamalarda bulunduğu aktarılan açıklamada, izinleri olmayan sürülerin başka sürücülerin hesaplarına fotoğraflarını yükledikleri, bu şekilde yakın zamanda yaklaşık 14 bin usulsüz sürüşün gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, denetim kuruluşları tarafından çalışması yasaklanan sürücülerin yine Uber üzerinden yeni hesaplar açıp çalışarak yolcuların güvenliğini tehlikeye attığı vurgulandı.

"Güvenlik bizim en büyük endişemiz"

TfL Lisanslama Direktörü Helen Chapman, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Uber'in, bazı iyileştirmelerde bulunduğunu görüyor olsak da yolcularının lisanssız ve sigortasız araç ve sürücüler ile seyahat etmesine izin vermesi kabul edilemez." ifadelerini kulandı.

Londra Belediye Başkanı Sadık Han da "Bu kararın Uber kullanıcıları arasında popüler olmayacağını biliyorum. Fakat güvenlik bizim en büyük endişemiz. Denetimciler Londralıların güvenliğini sağlamakla sorumlu." değerlendirmesinde bulundu.

"Uber, kararı temyize götürecek"

Uber'in Kuzey ve Doğu Avrupa Bölgesinden Sorumlu Jamie Heyword ise kararın yanlış olduğunu savunarak, son 2 ayda Londra'daki bütün sürücülerini denetlediklerini ve uygulamalarını daha da güçlendirdiklerini vurguladı.

Heyword, Uber'in kararı temyize götüreceğini bildirdi.

TfL, 2017 yılında, Uber'in lisansının, kurumsal sorumluluk eksikliği ve müşterilerin güvenliğine ilişkin endişeler nedeniyle yenilenmemesine karar verildiğini duyurmuştu.

Kararı temyize götüren Uber, Haziran 2018'de Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla 15 ay süreyle lisansını geri kazanmıştı.

Makheme ayrıca, Uber'in Londra'daki faaliyetlerinin bu süre boyunca denetime tabi tutulmasına, Londra'nın toplu taşıma ve ulaşım birimine ise yasal süreçten kaynaklanan giderler için 425 bin sterlin ödenmesine karar vermişti.