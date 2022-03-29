TÜSİAD 52.OLAĞAN GENEL KURULUNDA BAŞKAN VE YÖNETİM KURULU DEĞİŞTİ

TÜSİAD YENİ YÖNETİM KURULU

2022-2023 dönemi TÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleri şöyle:

"TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Ekonomi ve Finans Yuvarlak Masası Başkanı, Parlamento ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Eşbaşkanı Murat Özyeğin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Sayman, Parlamento ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Eşbaşkanı Mehmet Tara, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, İş Dünyası Kuruşları ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Serpil Veral, Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği Yuvarlak Masası Başkanı Cevdet Alemdar, Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası Başkanı İzel Levi Coşkun, Tarım, Gıda ve Hizmetler Yuvarlak Masası Başkanı Ozan Diren, Sanayi Politikaları ve Şirket İşleri Yuvarlak Masası Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Eşbaşkanı Perihan İnci, Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Eşbaşkanı Çağatay Özdoğru, Sosyal Kalkınma Yuvarlak Masası Başkanı Elvan Ünlütürk, Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Başkanı Bedii Can Yücaoğlu."