GÜNCEL 7 OKUNMA

Türkiye'de salgın sebebiyle geçici olarak kapanan mağazalar

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları tüm dünyada artmaya devam ediyor. Dünya devleri de tek tek her ülkede mağazalarını geçici olarak kapatıyor. İşte Türkiye'de geçici olarak kapalı olacağını duyuran mağazalar...